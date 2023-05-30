Петрогліфи були вирізані на гранітній скелі. Колись вона була частиною острова, а це означає, що люди повинні були робити різьблення, стоячи на човні, або з платформи, побудованої на льоду.

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Деталі відкриття

Богуслен уже відомий своїми наскальними малюнками, в тому числі бронзової доби. Команда шукала нові петрогліфи в цьому районі, коли натрапила на вкриту мохом скелю. Вони помітили на ній лінії, які, як виявилося, були зроблені людиною. Вчені видалили мох, відкривши петрогліфи під ним. За словами Мартіна Остхольма, керівника проєкту Фонду документування наскальних малюнків Богуслана, який є одним з археологів, що відкрили петрогліфи, скеля занадто крута, щоб стояти на ній, тому команді довелося стояти на платформі, щоб виконувати роботу.



Петрогліфи знаходяться високо на гранітній скелі, на яку важко піднятися, тому дослідники побудували платформу для їх вивчення / Фото Foundation for Documentation of Bohuslän’s Rock Carvings

Серед петрогліфів є зображення кораблів, людей і фігурок тварин, у тому числі чотириногих істот, які можуть бути кіньми. Найбільший з них зображує корабель завдовжки 4 метри. Багато петрогліфів мають довжину від 30 до 40 сантиметрів.

Для створення петрогліфів люди били твердим камінням по гранітній поверхні скелі. Ця дія оголювала білий шар під ними, що робило петрогліфи добре помітними навіть з материка або з кораблів, що пропливають повз. Невідомо, навіщо люди створювали різьблення, але, можливо, вони слугували для того, щоб позначити власність.



Деякі з нещодавно знайдених петрогліфів / Фото Foundation for Documentation of Bohuslän’s Rock Carvings



Деякі з нещодавно знайдених петрогліфів / Фото Foundation for Documentation of Bohuslän’s Rock Carvings

Значення різьблення також незрозуміле. Дослідник Орхуського університету в Данії та Центру досліджень наскального мистецтва в Андерслосі Джеймс Додд припускає, що петрогліфи можуть розповідати певну історію, якщо були зроблені протягом відносно короткого проміжку часу. Учений зазначає, що деякі з мотивів — зокрема, колісниці, вози й фігурки тварин — були зображені кілька разів. Виходячи з повторюваності мотивів, можливо, що ця колекція фігур формує розповідь.



Деякі з нещодавно знайдених петрогліфів / Фото Foundation for Documentation of Bohuslän’s Rock Carvings