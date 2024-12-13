Пекин может усилить давление на Кремль и таким образом улучшить отношения с США. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Китай пока не спешит, а анализирует позиции всех сторон.

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Неприятная новость для России от Китая

По словам политолога, Китай может быть важной частью по посредничеству на переговорах между Украиной и Россией, для примера их организацией. Влияние Китая на страну-агрессора является весомым. Вероятно, именно поэтому Дмитрий Медведев летал в Пекин, чтобы убедить Си Цзиньпина, что России еще нужно немного времени, чтобы "дожать" Украину.

Однако здесь для России есть неприятная новость – Китай находится в ситуации, когда просто может воспользоваться моментом для того, чтобы улучшить свои отношения с США. Тогда на Россию ему будет все равно,

– объяснил Рейтерович.

Если Пекин увидит, что его миротворческая позиция и давление на Россию позволит наладить связь с будущей администрацией Трампа, он обязательно этим воспользуется, ведь это в национальных интересах страны.

Политолог отметил, что несмотря на это Китай пока не будет активизироваться в этом процессе. Стране пока важно посмотреть и проанализировать стартовые предложения каждой из сторон, а также позицию США.

Наверное, самая главная проблема в том, что Трамп понимает, что не сможет принудить Украину к невыгодному ей перемирию. Играет роль и общественное мнение, американцев также, которым, мягко говоря, эта история не понравится,

– отметил Рейтерович.