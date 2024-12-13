Ранее Трамп лично приглашал Си. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Приглашение Си на инаугурацию Трампа удивило официальных лиц

Приглашение на инаугурацию президента США удивило обе стороны. С 1874 года президенты Китая не посещали подобные мероприятия. А в этом году приглашение поступило во время и без того напряженного периода между США и Китаем.

Приглашение Си Цзиньпина, которое было передано вне официальных дипломатических каналов, удивило как Пекин, так и союзников США. Китайские официальные лица, привыкшие к строгому протоколу и хорошо осознающие динамику сил в американо-китайских отношениях, остались задуматься о намерении Трампа,

– отмечает издание.

Предполагают, что это может стать источником напряжения как внутри администрации, так и в геополитических отношениях обеих стран.

Вероятно, инаугурацию Трампа посетит посол Китая в США и его жена. К ним могут присоединиться некоторые китайские чиновники.

Между тем посольство Китая в Вашингтоне решило не комментировать, будет ли на мероприятии сам Си.

Будущий представитель Белого дома Кэролайн Левитт также ответила, что не знает, но подтвердила приглашение других мировых лидеров.

"У нас хорошие отношения с Китаем. У меня хорошие отношения. Мы говорили и обсуждали с президентом Си некоторые вещи", – в то же время заявлял Трамп на днях.