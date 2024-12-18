Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Китаю важно признание и отсутствие определенной войны. Вероятно, что Трамп может согласиться на это, если не будет видеть другого выхода из ситуации.

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Что нужно Китаю от США

По словам политолога, Китаю от США нужны 2 вещи:

Признание равенства – чтобы США сказали, что уважают, что страна является влиятельной и призвали вместе надавить на Россию;

– чтобы США сказали, что уважают, что страна является влиятельной и призвали вместе надавить на Россию; Отсутствие торговых войн – чтобы Трамп, как только официально вступит в должность президента США 20 января, сосредоточился на других странах, а с Китаем договорился об экономических взаимоотношениях.

Я не удивлюсь, если Трамп, несмотря на свою "антикитайскую" риторику во время избирательной кампании, может поменять свою позицию и иметь с Китаем общие подходы,

– подчеркнул Рейтерович.

Политолог добавил, что одним из ключевых факторов изменения риторики будущего президента США в отношении Китая может быть осознание, что в короткой перспективе другого механизма влияния на страну-агрессора не будет.

Кстати, ранее Рейтерович отметил, что пока Пекин может не спешить участвовать в завершении войны России против Украины. Китай пока анализирует стартовые предложения каждой из сторон, а также позицию США.

Интересно, что Трамп лично пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию. Однако президент Китая не принял приглашение.