Можеш вціліти фізично, але психологічний стан відгукнеться, – переселенка про потребу евакуації

Деякі громадяни вирішують залишатися поблизу гарячих точок попри небезпеку. Такий вибір не лише заважає ЗСУ, а й шкодить насамперед самим людям.

Евакуація з прифронтових місць – дуже важливий процес, яким не можна нехтувати. Переселенка Олена з Харкова у рамках проєкту СВОЇ розповіла, чому виїжджати із зони бойових дій просто необхідно.

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Встояти психологічно неможливо

Олена порадила усім, хто досі сумнівається, виїхати у міста, де ситуація є більш спокійною. Звуки вибухів та споглядання руйнацій і смертей – це не те, з чим можна легко впоратися.

Ти можеш вціліти фізично, але психологічний стан потім відгукнеться. Живу за принципом, що є руки, голова, ноги і все решту можна зробити, купити і створити. Головне

– це людина, основний ресурс, – сказала вона.

Переселенка не збирається покидати Івано-Франківськ, хоча думки про поїздку у Харків, де на неї чекає кішка, не покидають її ні на мить. Вона намагається переконати усіх друзів та знайомих переїхати, надає їм усю необхідну допомогу та підтримку.

Після повернення у Харків вона планує знову відкрити дитячий розвиваючий центр "Золота рибка". Вона переконана, що українці – неймовірно працьовита та підприємницька нація, яка відбудує усе, що зруйнували окупанти, та подарує Україні щасливе майбутнє.

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