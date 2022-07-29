Можешь уцелеть физически, но психологическое состояние отзовется – переселенка о необходимости эвакуации

Некоторые граждане решают оставаться вблизи горячих точек, несмотря на опасность. Такой выбор не только мешает ВСУ, но и вредит, прежде всего, самим людям.

Эвакуация из прифронтовых мест – очень важный процесс, которым нельзя пренебрегать. Переселенка Елена из Харькова в рамках проекта СВОИ рассказала, почему уезжать из зоны боевых действий просто необходимо.

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Устоять психологически невозможно

Елена посоветовала всем, кто до сих пор сомневается, выехать в города, где ситуация более спокойная. Звуки взрывов и созерцания разрушений и смертей – это не то, с чем легко справиться.

Ты можешь уцелеть физически, но психологическое состояние потом даст о себе знать. Живу по принципу, что есть руки, голова, ноги и все остальное можно сделать, купить и создать. Главное – это человек, основной ресурс,

– сказала она.

Переселенка не собирается покидать Ивано-Франковск, хотя мысли о поездке в Харьков, где ее ждет кошка, не покидают ее ни на миг. Она пытается убедить всех друзей и знакомых переехать, оказывая им всю необходимую помощь и поддержку.

После возвращения в Харьков она планирует снова открыть детский развивающий центр "Золотая рыбка". Она убеждена, что украинцы – невероятно трудолюбивая и предпринимательская нация, которая отстроит все, что разрушили оккупанты, и подарит Украине счастливое будущее.

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