Деяких людей, яких розстріляли в Бучі, я знала особисто, – переселенка з Ірпеня

Соломія Стебельська на початку повномасштабної війни разом з донькою й чоловіком покинула рідний дім в Ірпені. Моторошні кадри вбивств цивільних у Бучі жінка побачила, коли вже була на Львівщині.

Соломія досі не може зрозуміти, як російська армія була здатна на ті жахіття, які викрили на Київщині. Про це переселенка розповіла журналістам 24 каналу для проєкту СВОЇ.

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Деяких людей, яких розстріляли в Бучі, я знала особисто. У мене в голові не вкладалося, як у 21 столітті може статися те, що відбулося. Як хтось може напасти на величезну націю, країну? Чому це стало можливим,

– наголосила жінка.

Жінка розповіла, що через фото з вбитою дитиною і мамою у парку в Ірпені плакала вся її родина. Це було неможливо пережити без емоцій.

Соломія досі не може відійти від шоку через тортури, які російська армія чинила над жителями Ірпеня і Бучі.

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Соломія родом з Львівщини, то ж коли почалася повномасштабна війна, вони з чоловіком вирішили їхати до батьків на Захід України. Спершу хотіли їхати через Гостомель, але тоді дізналися про висадку російського десанту й зрозуміли, що цього шляху вже немає – потрібно шукати альтернативний.

Виїзд з Ірпеня тривав 2 години. У звичайних умовах цю дорогу можна проїхати за 5 хвилин. Затори були страшенні. Над нами літали вертольоти. Ми чули вибухи. Усвідомлювали, що десь у районі Гостомеля вже відбуваються воєнні дії. Але не лише там. Війна була по всій країні,

– пригадала переселенка.

Родина досі залишається на Львівщині. Зараз вони дуже хочуть додому в Ірпінь, але коли повернуться – не знають. Будинок Соломії зруйнований, на одному з поверхів знищені одразу декілька квартир, але їхня з чоловіком домівка вціліла. Однак жити у напівзнищеному багатоквартирному будинку вже не можна.

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