Некоторых людей, которых расстреляли в Буче, я знала лично, – переселенка из Ирпеня

Соломия Стебельская в начале полномасштабной войны вместе с дочерью и мужем покинула родной дом в Ирпене. Жуткие кадры гражданских убийств в Буче женщина увидела, когда уже была на Львовщине.

Соломия до сих пор не может понять, как российская армия была способна на ужасы, разоблаченные на Киевщине. Об этом переселенка рассказала журналистам 24 канала для проекта СВОИ.

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Некоторых людей, расстрелянных в Буче, я знала лично. У меня в голове не укладывалось, как в 21 веке может произойти произошедшее. Как кто-нибудь может напасть на огромную нацию, страну? Почему это стало возможным,

– подчеркнула женщина.

Женщина рассказала, что из-за фото с убитым ребенком и мамой в парке в Ирпене плакала вся ее семья. Это было невозможно пережить без чувств.

Соломия до сих пор не может отойти от шока из-за пыток, которые российская армия совершала над жителями Ирпеня и Бучи.

Во время эвакуации семья слышала звуки военных действий из Гостомеля

Соломия родом со Львовщины, когда началась полномасштабная война, они с мужем решили ехать к родителям на Запад Украины. Сначала хотели ехать через Гостомель, но тогда узнали о высадке российского десанта и поняли, что этого пути уже нет – нужно искать альтернативный.

Выезд из Ирпеня длился 2 часа. В обычных условиях этот путь можно проехать за 5 минут. Пробки были страшные. Над нами летали вертолеты. Мы слышали взрывы. Осознавали, что где-то в районе Гостомеля уже происходят военные действия. Но не только там. Война была по всей стране,

– вспомнила переселенка.

Семья до сих пор остается во Львовской области. Сейчас они очень хотят домой в Ирпень, но когда вернутся – не знают. Дом Саломии разрушен, на одном из этажей уничтожены сразу несколько квартир, но их с мужем дом уцелел. Однако жить в полууничтоженном многоквартирном доме уже нельзя.

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