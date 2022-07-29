Соломія досі не може зрозуміти, як російська армія була здатна на ті жахіття, які викрили на Київщині. Про це переселенка розповіла журналістам 24 каналу для проєкту СВОЇ.

Актуально У будинку на місці 9 квартир дірка, наша – дивом вціліла: історія Соломії з Ірпеня

Деяких людей, яких розстріляли в Бучі, я знала особисто. У мене в голові не вкладалося, як у 21 столітті може статися те, що відбулося. Як хтось може напасти на величезну націю, країну? Чому це стало можливим,

– наголосила жінка.

Жінка розповіла, що через фото з вбитою дитиною і мамою у парку в Ірпені плакала вся її родина. Це було неможливо пережити без емоцій.

Соломія досі не може відійти від шоку через тортури, які російська армія чинила над жителями Ірпеня і Бучі.

Під час евакуації сім'я чула звуки воєнних дій з Гостомеля

Соломія родом з Львівщини, то ж коли почалася повномасштабна війна, вони з чоловіком вирішили їхати до батьків на Захід України. Спершу хотіли їхати через Гостомель, але тоді дізналися про висадку російського десанту й зрозуміли, що цього шляху вже немає – потрібно шукати альтернативний.

Виїзд з Ірпеня тривав 2 години. У звичайних умовах цю дорогу можна проїхати за 5 хвилин. Затори були страшенні. Над нами літали вертольоти. Ми чули вибухи. Усвідомлювали, що десь у районі Гостомеля вже відбуваються воєнні дії. Але не лише там. Війна була по всій країні,

– пригадала переселенка.

Родина досі залишається на Львівщині. Зараз вони дуже хочуть додому в Ірпінь, але коли повернуться – не знають. Будинок Соломії зруйнований, на одному з поверхів знищені одразу декілька квартир, але їхня з чоловіком домівка вціліла. Однак жити у напівзнищеному багатоквартирному будинку вже не можна.

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