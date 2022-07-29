Соломия до сих пор не может понять, как российская армия была способна на ужасы, разоблаченные на Киевщине. Об этом переселенка рассказала журналистам 24 канала для проекта СВОИ.

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Некоторых людей, расстрелянных в Буче, я знала лично. У меня в голове не укладывалось, как в 21 веке может произойти произошедшее. Как кто-нибудь может напасть на огромную нацию, страну? Почему это стало возможным,

– подчеркнула женщина.

Женщина рассказала, что из-за фото с убитым ребенком и мамой в парке в Ирпене плакала вся ее семья. Это было невозможно пережить без чувств.

Соломия до сих пор не может отойти от шока из-за пыток, которые российская армия совершала над жителями Ирпеня и Бучи.

Во время эвакуации семья слышала звуки военных действий из Гостомеля

Соломия родом со Львовщины, когда началась полномасштабная война, они с мужем решили ехать к родителям на Запад Украины. Сначала хотели ехать через Гостомель, но тогда узнали о высадке российского десанта и поняли, что этого пути уже нет – нужно искать альтернативный.

Выезд из Ирпеня длился 2 часа. В обычных условиях этот путь можно проехать за 5 минут. Пробки были страшные. Над нами летали вертолеты. Мы слышали взрывы. Осознавали, что где-то в районе Гостомеля уже происходят военные действия. Но не только там. Война была по всей стране,

– вспомнила переселенка.

Семья до сих пор остается во Львовской области. Сейчас они очень хотят домой в Ирпень, но когда вернутся – не знают. Дом Саломии разрушен, на одном из этажей уничтожены сразу несколько квартир, но их с мужем дом уцелел. Однако жить в полууничтоженном многоквартирном доме уже нельзя.

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