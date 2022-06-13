Перестаньте себе "їсти": психолог пояснив, чому у час війни українцям важливо відпочивати
У час війни люди часто критикують інших у випадку, коли хтось вирішує відпочити. Військовий психолог пояснив, наскільки нормально зараз робити такі перерви.
За словами Андрія Козінчука, відпочивати потрібно. Якщо цього не робити, людина почне погано працювати, буде неефективна й вигорятиме. Про це експерт розповів 24 каналу.
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"Відпочинок – це не бонус. Відпочинок – це запорука ефективної праці", – пояснив Андрій Козінчук.
На його думку, існує "совковський наслідок". Раніше роботу вимірювали не за результатами, які отримали, а по тому, наскільки ти замучився. Насправді це неефективно, адже успішні не ті, хто працюють по 16 годин в день, а ті, хто досягають результату. Саме тому відпочинок – це нормально, а ненормально нічого не робити із собою та не відновлюватися.
Люди, відпочинок не заслуговують. Відпочинок це обовʼязкова річ вашого розпорядку дня. Тобто є такі поняття, як сон, вбиральня, кофібрейк,
– повідомив Андрій Козінчук.
Звички із життя в безпеці
Військовий психолог пояснив, чому потрібно дозволяти собі робити речі з довоєнного життя. Наприклад, раніше якась дівчинка мала свій власний ритуал – 2 рази в місяць ходила на суші. Це для неї була радісна подія. Тому зараз, коли вона відтворює цю подію, то насправді не суші їсть, а згадує оце життя в безпеці.
Вона поїла і їй стало добре – це називається інвестиція. А якщо вона їсть ті суші й замість соєвого соусу сльози капають, то це недобре. Ви маєте право на свої суші, вареники, бургери – будь-що. Нас їдять росіяни, перестаньте і ви ще себе їсти, звинувачувати,
– пояснив Козінчук.
"Було б здорово, якби ви сказали собі "Я маю на це право". Якщо ви дійсно донатите, волонтерите або просто працюєте і працюєте добре, то ви маєте право себе заохочувати", – додав військовий психолог.
Втома від війни
За його словами, якщо втомилися від війни – відпочиньте, зробіть собі вихідний. Або хоча б виділіть 2 години часу на себе, коли нічого не робите.
"Втома це результат того, що ви просто не вмієте розрахувати свій час. Якщо ви втомилися – ви неефективні", – пояснив Козінчук.
Ви можете казати: "Як я можу відпочивати, коли щось не зробив?". Відпочиньте і будете робити краще. Втома – це не щось абстрактне, це коли твоя енергія на нулі,
– акцентував Андрій Козінчук.
Експерт розповів про правило мобільного телефону. Коли смартфон сідає, можна молитися або проклинати його, але цими діями нічого не змінити. Є тільки один варіант – поставити його на зарядку. Так само із собою. Себе треба підзаряджати, бо всі дійсно втомилися.
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