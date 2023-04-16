Переворот у Судані: кількість жертв зросла до 56, ще понад 500 зазнали поранень

У Судані відбулися зіткнення між армією й основним воєнізованим угрупованням країни RSF. Внаслідок цього десятки людей загинули та ще кілька сотень зазнали поранень.

Як зазначають у ЗМІ, армія Судану завдала авіаударів по базі воєнізованої сили поблизу столиці. Таким чином вона намагалася відновити контроль над державою після того, як боротьба за владу переросла у сутички.

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Загинуло щонайменше 56 людей

Станом на 12:00 16 квітня відомо, що внаслідок цього загинуло щонайменше 56 мирних мешканців Судану. Також убили десятки бойовиків.

Місцеві мешканці зранку неділі повідомили, що впродовж ночі не вщухали обстріли. Вони також чули роботу важкої артилерії. Армія Судану у недільній заяві наголосила, що "час перемоги близький".

"Ми молимося про милосердя за невинні життя, які забрала ця безрозсудна авантюра повстанської міліції швидкого реагування... З Божою поміччю, скоро у нас будуть добрі новини для нашого терплячого і гордого народу", – йдеться в заяві.

Детальніше про загиблих і постраждалих розповіли у Центральному комітеті суданських лікарів. У ньому повідомили про смерть щонайменше 56 цивільних. Поранень зазнали 595 осіб, зокрема, комбатанти. Відомо, що близько половини мирних мешканців загинули у провінціях за межами Хартума.

Загинули також десятки військовослужбовців. Але в комітеті не змогли назвати точну кількість, адже не мають достатньо інформації. Вони лиш керуються тими даними, які їм передавали з лікарень, куди поступали загиблі.

Коротко про сутички у Судані