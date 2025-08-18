Внаслідок пошкодження нафтопроводу в Росії, постачання нафти до Угорщини зупинилося. Петер Сіярто вважає Україну винною у нібито створенні загрози для угорської енергетики.

Сіярто назвав інцидент з російським нафтопроводом "обурливим" і "неприйнятним". Про це стало відомо з його допису в соцмережах, передає 24 Канал.

До теми "Це не наша війна": Сіярто знову виступив проти вступу України до ЄС

Що відомо про заяви МЗС Угорщини?

За словами Петера Сіярто, постачання нафти до Угорщини призупинилося й нині невідомо, коли російські спеціалісти зможуть його відновити. Для експлуатації трубопроводу необхідно відремонтувати трансформаторну станцію, що зазнала пошкоджень нібито через чергову атаку українських військових.

Політик також рішуче заявив про бажання Угорщини "залишатися осторонь" війни в Україні, аргументуючи це тим, що вона немає до неї "жодного стосунку".

Брюссель і Київ вже три з половиною роки намагаються втягнути Угорщину у війну в Україні, і дедалі частіші атаки України на нашу енергетичну безпеку також мають на меті саме це,

– додав глава угорської дипломатії.

Він також звернув увагу на ключову роль Угорщини в енергопостачанні України.

На слова Сіярто вже відреагували в Україні. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів своєму колезі, що саме Росія, а не Україна, почала цю війну. Він зауважив, що Угорщина продовжує співпрацювати з Росією навіть після початку повномасштабної війни попри всі застереження європейських партнерів.

Сибіга наголосив на повній залежності Будапешту від Кремля й порекомендував Сіярто вирішувати всі питання зі своїми російськими партнерами.

Тепер ви можете надсилати свої скарги – і погрози – своїм друзям у Москві,

– написав Сибіга.

Очільник угорського МЗС не вперше робить гучні заяви в бік України. Раніше Петер Сіярто гостро відреагував на дронову атаку ГУР нафтопроводу "Дружба" в Брянській області, закликавши Україну припинити подібні атаки на російську енергетику, аби не ставити під загрозу безпеку Угорщини.

До того ж політик неодноразово висловлювався проти вступу України до ЄС, адже, на його думку, це "принесе війну в Союз", а також заперечував можливість фінансової допомоги українцям.