Ідеальні компаньйони: 6 порід собак, які найкраще ладнають з дітьми

Експерти назвали шість порід собак, які вважаються найменш агресивними та найкраще підходять для сімей з дітьми. Вони відзначаються спокійним характером, дружелюбністю та високим рівнем прив’язаності до людей.

Водночас фахівці наголошують, що поведінка тварини залежить не лише від породи, а й від виховання та середовища. Про це пише Parade Pets.

Дивіться також Ці породи собак вважають небезпечними в Україні: хто в списку й чому можуть штрафувати власників

Які собаки найкраще підходять для сім’ї?

Обираючи собаку для сім’ї, одним із ключових критеріїв є її темперамент та відсутність агресії. За даними експертів і ветеринарів, існує низка порід, які від природи більш спокійні, терплячі та орієнтовані на людину. Водночас фахівці підкреслюють: "Темперамент собаки – це поєднання генетики, ранньої соціалізації, дресирування та середовища".

Попри це, деякі породи мають репутацію найбільш дружелюбних і безпечних для сімейного життя.

Лабрадор-ретривер

Лабрадори вже багато років залишаються одними з найпопулярніших сімейних собак у світі. Вони відомі своєю відкритістю, доброзичливістю та бажанням взаємодіяти з людьми. Ця порода дуже терпляча, що робить її чудовим вибором для родин із дітьми.

Лабрадори легко навчаються і прагнуть догодити господарю, що значно спрощує процес дресирування. Вони також енергійні та потребують регулярної фізичної активності.

Завдяки своїй адаптивності добре почуваються як у великих будинках, так і у квартирах за умови достатнього руху.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленди вражають своїми розмірами, але водночас є одними з найніжніших собак. Вони відомі своєю відданістю та спокійним характером. Цю породу часто називають «лагідними гігантами», адже вони чудово ладнають із дітьми.

Ньюфаундленди мають сильну прив’язаність до родини та прагнуть захищати її. Історично їх використовували як рятувальників на воді, що також говорить про їхню витривалість і надійність. Вони терплячі, врівноважені та не схильні до агресії. Водночас потребують простору та регулярного догляду.

Мопс

Мопси – це невеликі, але дуже харизматичні собаки з добрим характером. Вони обожнюють бути в центрі уваги та проводити час із людьми. Ця порода не має агресивних нахилів і добре підходить для життя у квартирі.

Мопси грайливі, але водночас доволі спокійні. Вони легко адаптуються до різних умов і чудово підходять для сімей із дітьми. Особливістю породи є її сильна орієнтація на людину, адже вони не люблять залишатися на самоті.

Водночас вони потребують уваги до здоров’я, зокрема через особливості дихання.

Віппет

Віппети відомі своєю швидкістю, але вдома вони поводяться дуже спокійно. Це ніжні та чутливі собаки, які добре відчувають настрій господаря. Вони не схильні до агресії та рідко гавкають, що робить їх комфортними для життя у квартирі.

Віппети люблять активність на свіжому повітрі, але вдома часто поводяться як "домосіди". Вони добре піддаються м’якому навчанню та не люблять грубого ставлення.

Завдяки своєму лагідному характеру підходять навіть для недосвідчених власників. Також добре ладнають із дітьми.

Кавалер-кінг-чарльз-спаніель

Ця порода здавна вважалася собакою-компаньйоном для аристократів. Кавалери відзначаються лагідністю, ніжністю та бажанням постійно бути поруч із господарем. Вони легко адаптуються до сімейного життя та добре взаємодіють із дітьми.

Ці собаки дуже соціальні й люблять увагу. Вони не проявляють агресії та добре ладнають навіть з іншими тваринами. Кавалери також досить легко навчаються. Завдяки цьому вони є чудовим вибором для сімей та новачків.

Золотистий ретривер

Золотисті ретривери – ще одна порода, яка стабільно входить до списку найкращих сімейних собак. Вони відомі своїм добрим і врівноваженим характером. Ці собаки дуже розумні та легко піддаються дресируванню. Вони мають природну схильність до співпраці з людиною.

Ретривери добре ладнають із дітьми та іншими тваринами. Вони активні, тому потребують регулярних прогулянок і фізичного навантаження. Їхня терплячість і дружелюбність роблять їх ідеальними компаньйонами для сім’ї.

Як вибрати собаку, щоб уникнути агресії?

Вже під час вибору вихованця можна значно знизити ризик виникнення агресії в майбутньому. Перш за все, варто оцінити, чи підходите ви та собака одне одному. Деяким породам для нормального розвитку потрібна висока щоденна активність, і якщо ви не готові постійно забезпечувати фізичні та емоційні потреби пса, переповнена енергією тварина може проявляти агресію.

Не менш важливо враховувати характер та особливості породи. Якщо плануєте брати породистого собаку, дізнавайтеся у власників розплідників чи у притулку про поведінку цуценяти та дорослої тварини. Експерти UAnimals радять спершу поспостерігати за собакою, поспілкуватися з нею, а при потребі запросити фахівця для оцінки темпераменту.

Ще однією поширеною причиною проблем у поведінці є порушення правил розведення та виховання в ранньому віці, зокрема раннє відлучення цуценяти від матері.

Перший етап соціалізації, що важливий для контролю агресії, відбувається до трьох місяців, коли цуценя вчиться взаємодіяти з мамою та братами-сестрами. Людина не може навчити всього, чого вчить мама-собака,

– наголошує ветеринар Юлія Марунич.

За її словами, за можливості цуценя варто залишати з мамою до трьох місяців, щоб він отримав базові соціальні навички та навчався контролювати свої емоції. Такі прості кроки допоможуть вам виростити доброзичливого, спокійного та слухняного собаку, з яким легко ладнати в родині.

Що ще треба знати про різні породи собак?