Вони не сидітимуть спокійно: 7 порід собак із несподівано шаленим та енергійним характером

Багато людей обирають собаку за зовнішністю та першим враженням. Проте деякі породи лише здаються спокійними й домашніми, хоча насправді потребують постійного руху, навантажень та активного способу життя.

Експерти Parade Pets пояснили, які собаки можуть стати справжнім викликом для власників через свій рівень енергії.

Які породи собак є найенергійнішими?

Джек-рассел-тер’єр

Джек-рассел-тер’єри можуть виглядати кумедними та компактними, однак фахівці називають їх одними з найактивніших собак у світі. Сертифікований дресувальник Еван Доггетт навіть оцінив їхню енергійність на "10 із 10". Ця порода буквально створена для постійного руху.

Вони люблять швидко бігати, стрибати, полювати на іграшки та годинами гратися на вулиці. Через високий рівень активності таким собакам потрібні не лише прогулянки, а й серйозні фізичні навантаження та тренування.

Фахівці попереджають, що без достатньої активності джек-рассел може почати псувати речі, голосно гавкати або проявляти впертість. Водночас ці собаки дуже розумні, віддані та прекрасно підходять людям, які ведуть активний спосіб життя.

Далматинці

Багато людей асоціюють далматинців із фільмом "101 далматинець", де вони виглядають спокійними та дружніми. Насправді ж ця порода має величезний запас енергії та потребує постійного руху.

Далматинці історично були собаками для супроводу екіпажів, тому мають хорошу витривалість і дуже люблять бігати. Вони легко можуть супроводжувати господаря під час пробіжок чи довгих походів.

Експерти зазначають, що далматинці є дуже товариськими та розумними собаками, однак без фізичної активності можуть ставати нервовими або надто збудженими. Саме тому їм потрібні активні власники, які готові приділяти багато часу прогулянкам та іграм.

Австралійська вівчарка

Австралійські вівчарки вважаються одними з найрозумніших порід собак. Водночас вони мають величезну потребу не лише у фізичних навантаженнях, а й у постійній розумовій стимуляції. Фахівці пояснюють, що ця порода була виведена для випасу худоби, тому собаки звикли працювати цілий день.

Вони швидко навчаються команд, люблять тренування та погано переносять нудьгу. Якщо австралійська вівчарка не отримує достатньо активності, вона може почати шукати собі "роботу" самостійно. Через це власники часто стикаються зі зіпсованими речами або надмірною збудженістю тварини.

Експерти також виділили ще кілька порід собак, які можуть здивувати власників своєю активністю:

валлійський коргі пемброк – попри короткі лапи, ці собаки були виведені для випасу худоби й потребують багато руху;

– попри короткі лапи, ці собаки були виведені для випасу худоби й потребують багато руху; бостон-тер’єр – маленький, але дуже впертий та енергійний собака;

– маленький, але дуже впертий та енергійний собака; мініатюрний пінчер – активна та безстрашна порода з величезною потребою у прогулянках;

– активна та безстрашна порода з величезною потребою у прогулянках; бордер-тер’єр – собака, який може бігати та гратися майже без відпочинку.

Фахівці наголошують: перед тим як заводити собаку, важливо враховувати не лише її зовнішність, а й темперамент, потребу у фізичних навантаженнях та спосіб життя родини.

Чому важливо враховувати рівень енергії собаки?

Ветеринари та кінологи наголошують, що рівень енергії собаки безпосередньо впливає на її поведінку, здоров’я та психологічний стан. Активним породам недостатньо кількох коротких прогулянок на день, адже вони потребують регулярних фізичних навантажень, ігор та розумової стимуляції.

У PetMD пояснюють, що нестача руху часто призводить до деструктивної поведінки, постійного гавкоту, тривожності та навіть проблем зі здоров’ям. Експерти зазначають: коли собака не витрачає енергію, він починає нудьгувати та шукати собі заняття самостійно.

Фахівці також підкреслюють, що регулярна активність допомагає підтримувати нормальну вагу, зміцнює м’язи та позитивно впливає на психіку тварини. Особливо це важливо для робочих порід, які історично були виведені для полювання, охорони чи випасу худоби.

Перед тим як заводити собаку, важливо реально оцінити, чи зможе власник забезпечити їй необхідний рівень навантаження. Експерти додають, що навіть маленькі собаки можуть мати величезний запас енергії. Саме тому зовнішність породи далеко не завжди відображає її справжній темперамент.

Кому не підійдуть енергійні собаки?

Активні породи собак підходять далеко не всім власникам, адже такі тварини потребують багато руху, тренувань і постійної уваги. Кінологи пояснюють, що людям похилого віку, власникам із малорухливим способом життя або тим, хто багато часу проводить на роботі, може бути складно впоратися з дуже енергійними улюбленцями.

Саме тому експерти радять людям, які шукають спокійнішого компаньйона, звернути увагу на породи з помірним темпераментом. Для літніх людей або власників, які люблять спокійний ритм життя, добре підходять мопси, ши-тцу, гаванські бішони та італійські хорти.

Такі собаки не потребують надмірних фізичних навантажень, добре адаптуються до життя у квартирі та люблять проводити час поруч із господарем.

Водночас фахівці наголошують, що навіть спокійні породи потребують регулярних прогулянок, догляду та уваги. Перед тим як заводити домашнього улюбленця, важливо чесно оцінити свій спосіб життя, фізичні можливості та кількість часу, яку людина готова приділяти собаці.