В Одесі врятували черепашку з-під завалів: вона провела там майже тиждень

В Одесі з-під завалів будинку дістали домашню черепаху, яка вижила після обстрілу. Плазуна на ім’я Філіпп шукали майже тиждень.

Попри пережите, він не постраждав і одразу впізнав свою господарку. Про це він пише телеграм-канал "Думська.Одеса".

Що відомо про порятунок черепашки?

В Одесі рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку домашню черепаху на ім’я Філіпп. Тварина провела під уламками майже тиждень після російської атаки, поки її не знайшли.

Його господарка Тамара весь цей час не припиняла пошуків і сподівалася, що улюбленець вижив.

Черепаха опинилася під завалами після руйнування будинку внаслідок удару. Умови були вкрай складними – пил, уламки бетону, скло та обмежений доступ до повітря. Рятувальники зізнаються, що знайти невелику тварину серед руїн було непросто. Пошуки вимагали часу та уважності, однак зрештою вони дали результат.

Коли Філіппа дістали з-під завалів, він не мав серйозних ушкоджень. За словами очевидців, черепаха одразу впізнала свою господарку. Цей момент став емоційним не лише для власниці, а й для рятувальників, які брали участь в операції.

Порятунок черепашки Філіпа / Фото "Думська"

Нагадаємо, у ніч на 30 квітня Росія також здійснила масовану атаку по Одесі. Внаслідок ударів постраждали люди, частина з них перебуває у важкому стані. Також було пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, торгівельний центр та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Як діяти, якщо ваш улюбленець опинився під завалами?

Після історій порятунку домашніх улюбленців, які виживають під уламками після обстрілів, фахівці наголошують: діяти потрібно максимально обережно та без паніки. Як зазначає UAnimals, налякана або травмована тварина може поводитися непередбачувано, тому важливо зберігати спокій і не наражати на небезпеку ні себе, ні її.

Передусім варто оцінити ситуацію навколо: чи немає ризику повторного обвалу, витоку газу або пожежі. Лише переконавшись у відносній безпеці, можна переходити до пошуку тварини.

Якими мають бути перші кроки:

Подбайте про власну безпеку, не заходьте в небезпечні зони

Слухайте уважно, спробуйте визначити, де саме перебуває тварина

Кличте її спокійним голосом, знайомий звук допоможе зорієнтуватися

Якщо тварина знаходиться поруч і є доступ до неї, діяти потрібно дуже обережно. Різкі рухи можуть ще більше налякати її або спровокувати агресію. Підходьте повільно, говоріть лагідно і намагайтеся встановити контакт. Важливо пам’ятати, що навіть домашній улюбленець у стресі може не впізнати господаря.

Звільняти тварину з-під уламків потрібно максимально обережно, адже вона може мати переломи або бути затиснутою. У разі агресивної поведінки її можна обережно зафіксувати за допомогою тканини, одягу чи покривала.

Якщо тварина перебуває під глибокими або нестабільними завалами, не варто намагатися дістати її самостійно. Це може спричинити новий обвал і загрожувати життю. У таких випадках потрібно звернутися до рятувальників і повідомити, що під завалами є тварина.

Також варто зв’язатися із зоозахисними організаціями – вони часто допомагають із пошуком і транспортуванням до ветеринара.

Що робити після порятунку:

Якнайшвидше звернутися до ветеринара – навіть без видимих травм

Обробити рани: чистою водою або фізрозчином

Уникати агресивних засобів. особливо не використовуйте спирт чи зеленку

Чи є ще унікальні історії порятунку тварин?

У Києві після нічного російського удару вдалося врятувати собаку, яка опинилася під завалами зруйнованого будинку у Подільському районі. Тварина провела під уламками близько шести годин, перш ніж її змогли дістати на поверхню.

Кадри порятунку показав Сергій Окунєв. За його словами, собака перебувала у пастці в частині напівзруйнованого будинку та сильно боялася – з-під завалів було чути скавчання.

Будинок зазнав значних руйнувань внаслідок удару. У момент обстрілу там перебували люди – мати з дитиною.