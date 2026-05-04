"Поки він живий – я борюся": військовий НГУ розчулив історією про кота

Боєць аеророзвідки Національної гвардії України з позивним "Дикун" зворушив мережу історією про свого 19-річного кота. Улюбленець пережив інсульт, діабет і кілька ворожих обстрілів.

Попри рекомендації ветеринарів, військовий відмовляється приспати котика та продовжує боротися за його життя. Про це боєць розповів у ТікТок.

Що відомо про зворушливу історію кота та військового?

Український військовослужбовець підрозділу аеророзвідки Lasar’s Group Національної гвардії України продовжує доглядати за своїм 19-річним котом, попри його важкий стан. Історію оприлюднили у соцмережах підрозділу, де вона швидко набрала популярність і викликала хвилю емоцій у користувачів.

За словами бійця, його домашній улюбленець уже сім років живе з діабетом і потребує регулярних ін’єкцій двічі на день. Крім того, кіт переніс серцевий напад і інсульт, але навіть після цього не втратив бажання жити.

Військовий розповідає, що тварина також дивом вижила після трьох ворожих "прильотів" у будинок. Чоловік встиг евакуювати кота з-під обстрілів, і відтоді вони разом пройшли складний шлях – включно з переїздами між десятьма орендованими квартирами.

Через поважний вік і численні хвороби ветеринари неодноразово пропонували приспати тварину. За словами військового, такі рекомендації він чув щонайменше п’ять разів. Втім, "Дикун" категорично відмовляється від цього кроку, поки кіт сам демонструє бажання жити.

Поки живий цей чувак, поки він мені показує, як треба боротися за життя – я не можу жалітися ні на що,

– зізнався військовий.

Він наголошує, що готовий доглядати за улюбленцем стільки, скільки буде потрібно, і продовжувати лікування навіть попри труднощі. За словами бійця, його пухнастий друг є не просто домашнім улюбленцем, а справжнім "побратимом", який допомагає йому психологічно витримувати війну та складні обставини.

"Він для мене – мотивація. Якщо він бореться, то і я не маю права опускати руки", – каже захисник.

Як коти можуть підтримувати моральний стан людини під час війни?

У складних умовах війни українці дедалі частіше знаходять підтримку не лише серед близьких, а й у домашніх улюбленцях. Коти, які й без того є одними з найпопулярніших тварин, здатні значно покращувати емоційний стан своїх господарів.

Фахівці Heathline зазначають, що взаємодія з котами допомагає знижувати рівень кортизолу (гормону стресу). Навіть 10 хвилин поруч із твариною можуть стабілізувати пульс і тиск, а також зменшити відчуття тривоги.

Під час війни багато людей стикаються з ізоляцією, вимушеними переїздами або розлукою з рідними. У таких умовах коти стають джерелом емоційної стабільності. Дослідження показують, що власники домашніх тварин рідше відчувають самотність і частіше відзначають покращення настрою. Для багатьох кіт стає повноцінним членом родини, який дарує відчуття тепла і присутності.

Коти сприяють формуванню особливого емоційного зв’язку з людиною. Турбота про улюбленця допомагає відволіктися від тривожних думок, створює відчуття відповідальності та стабільності. Крім того, тварини можуть допомагати людям із підвищеною тривожністю або емоційним виснаженням, що особливо актуально в умовах постійної небезпеки.

Окрему роль відіграє муркотіння котів, яке має заспокійливий ефект. Його частота, за даними досліджень, може сприяти розслабленню та навіть знижувати ризики серцево-судинних проблем. Саме тому перебування поруч із котом часто сприймається як своєрідна форма емоційної підтримки, яка допомагає переживати складні періоди.

