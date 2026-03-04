Від мейн-куна до бенгала: 7 порід котів, які найкраще лазять по деревах

Чотирилапі пухнастики обожнюють опановувати вершини, часом ховаючись між гілками в саду чи в парку. Така пристрасть мурчиків до дерев пояснюється не суто особистим бажанням улюбленця й частенько може залежати від породи.

Такі котячі трюки на височині мають цілком логічні причини. Про них пишуть фахівці з Feliway.

Чому коти так люблять лазити по деревах?

Перш за все експерти зауважують, що мурчики насправді обожнюють часом видертися якомога вище, бо звідти легко спостерігати за своєю територією. Предки наших котиків чатували на здобич із гілок, і сучасні коти роблять так само.

До того ж на міцних гілках можна зручно вмоститися й подрімати. Деякі з них настільки широкі, що коти можуть спокійно собі влягтися, зберігаючи рівновагу. Нерідко мурчики обирають крислаті дерева й для схованок.

Адже собаки зі свого боку не вміють лазити, тож це ще одна причина, чи скоріше потреба для пухнастиків опанувати вміння лазити по деревах. Саме там коти відчувають себе в безпеці.

Окрім усього вище зазначеного, фахівці повідомляють, що така активність йде на користь здоров'ю мурчиків. Розтягування, стрибки й балансування підтримують гнучкість тіла й зберігають м'язи в тонусі. А вуса допомагають орієнтуватися серед гілок і листя.

Також коти люблять пригоди, викликані інстинктами. Їхній зір чудово пристосований до темряви й чутливий до найменших рухів. Побачити птаха чи дрібну тваринку і втриматися від переслідування для них майже неможливо. Тож пухнастики із задоволенням вирушають на полювання, підкрадаються, стрибають й досліджують світ.

Яким котам лазити по деревах вдається найкраще?

Експерти з World Animal Foundation склали перелік порід, які змогли розвинути цей інстинкт настільки сильно, що перетворюють кігтеточки, полиці й навіть дверні рами на справжні "вертикальні майданчики".

1. Мейн-кун

Це великі коти з характерними китицями на вухах і спокійною впевненістю. Вони лагідні, орієнтовані на людей, люблять взаємодію, але зберігають врівноваженість. Їхній розум помітний у тому, як швидко вони пристосовуються до побуту.



Мейн-кун / Фото Unsplash

Ці пухнастики з інтересом досліджують висоту, але роблять це розмірено й обережно. Вони радше акуратно піднімуться на шафу чи підвіконня, ніж стрибатимуть бездумно. Міцна статура допомагає їм упевнено підійматися й так само контрольовано спускатися.

2. Абіссінська кішка

Струнка, жвава та постійно зацікавлена всім довкола, абіссінська кішка виглядає так, ніби завжди поспішає у важливих справах. Вона обожнює активність і бути в центрі подій. Лазіння для неї – це спосіб витратити енергію й задовольнити цікавість.

Абіссінська кішка легко підкорює шафи й полиці, обираючи найвищу точку в кімнаті. Її рухи швидкі, легкі та грайливі.



Абіссінська кішка / Фото Unsplash

3. Бенгальська кішка

Бенгали – яскраві, спортивні та дуже впевнені в собі. Окрім ефектного забарвлення, вони відзначаються кмітливістю й невичерпною енергією. Для них лазіння – майже місія.



Бенгальська кішка / Фото Unsplash

Вони стрибають, підіймаються й оглядають територію зверху, використовуючи кожну можливість піднятися вище. Водночас якщо не забезпечити достатньо активності, можуть вигадати власні "пригоди".

4. Сіамська кішка

Ці мурчики дуже товариські, голосні та прив'язані до людини. Вони слідують за господарем і прагнуть уваги. Попри витончену статуру, вони доволі атлетичні. Сіамці люблять займати високі місця, щоб спостерігати й "коментувати" події. Їм важливо бути залученими до життя родини.



Сіамська кішка / Фото Unsplash

5. Сибірська кішка

Сибірські коти – міцні, пухнасті й урівноважені улюбленці. Вони ласкаві, але не нав'язливі, часто самі вирішують, коли потребують уваги. Лазіння для них – це поєднання сили й рівноваги. Вони легко долають висоту, віддаючи перевагу стабільним поверхням.



Сибірська кішка / Фото Unsplash

6. Норвезька лісова кішка

Ця порода має величний вигляд і незалежний характер. Вона дружня, але самостійна, любить простір і впевнено почувається на висоті. Лазіння – частина її природної поведінки. Норвезькі лісові коти цінують міцні конструкції та високі лежанки, звідки можна спостерігати за домом.



Норвезька лісова кішка / Фото Unsplash

7. Бурманська кішка

Представники цієї породи дуже ласкаві, грайливі й орієнтовані на людину. Вони люблять бути поряд і часто поводяться як енергійні компаньйони. Бурманські коти лазять здебільшого під час гри або щоб бути ближче до господаря. Їхня атлетична статура дозволяє впевнено стрибати й рухатися.



Бурманська кішка / Фото Unsplash

Усі ці породи мають сильний потяг до висоти. Якщо ви готові облаштувати безпечний вертикальний простір, такі коти подарують багато активності, спостережень із верхніх "поверхів" і яскравих моментів у домі.

