Таємна мова улюбленців: кінологи пояснили, чому собака кладе на вас свої лапи

Виховання пухнастика, будь то песик чи котик, приносить власникам море приємностей, хоч часом ситуації можуть бути далеко не найчарівнішими. Одним із набільш поширених жестів серед собак є уподобання класти свої лапи на господаря.

Причини такої звички чотирилапих розкривають фахівці з Southern Living. Вони вказують, що таким способом гавчики намагаються комунікувати з людиною.

Що означає, коли собака кладе на вас свої лапи?

Гавчики не можуть промовити до нас зрозумілою мовою і пояснити, чого їм бракує або ж що вони відчувають. Так, чотирилапі навчилися "спілкуватися" із власниками по-своєму. У діях та поведінці песиків насправді є багато логічних відповідей на повсякденні запитання.

Експерти назвали 4 головні варіанти, якими можна пояснити бажання собаки покласти на господаря свої лапи. Трактування такої поведінки може залежати від контексту.

Спроба продемонструвати свою любов

Фахівці стверджують, що кладучи на вас свої лапки, песик намагається висловити свою приязність.

Кладучи на вас лапу, коли ви його гладите, пес продовжує контакт і відповідає взаємністю,

– пояснила дресерувальниця собак-помічників Ребека Форрест.



Собаки полюбляють класти на вас свої лапи / Фото Unsplash

Сигнал про тривогу

Варто зважати на мову тіла гавчика. Якщо водночас із бажанням покласти на вас свої лапки в улюбленця проявляється облизування губ, позіхання, його вуха при цьому приплюснуті, – пес, ймовірно, відчуває невпевненість чи легкий стрес і шукає у вас заспокоєння та підтримки. У такі моменти варто приділити йому трохи більше уваги й ніжності.

Ознака голоду

Іноді собача лапа у вас на колінах – це прямий сигнал голоду. Про це можуть говорити й такі поведінкові маркери як кружляння навколо миски, гавкіт на неї, штовхання носом, пильний погляд на вас, слідкування за вами по п'ятах, облизування губ, жування сторонніх предметів, підвищена пильність чи скиглення.

Якщо ці ознаки поєднуються з "постукуванням" лапою, пес просто нагадує, що пора поїсти. Водночас експерти радять у таких випадках реагувати не відразу. Адже дозволяючи собаці самому визначати час годування, ви ризикуєте перегодувати його.

Прохання про допомогу

Іноді цей жест може свідчити про бажання собаки "достукатися" до вас. Мовиться про потребу песика провести з вами більше часу, погратися, отримати іграшку. Це також може бути сигналом необхідності сходити в туалет, отримати воду чи задовільнити інше бажання.

Щоб зрозуміти точний "запит", зверніть увагу на контекст: пес може тягнути вас до дверей, гавкати на іграшку чи штовхати миску. Зазвичай за кілька секунд стає зрозуміло, що саме хоче ваш улюбленець.

До речі, штучний інтелект відкриває принципово нові перспективи в розумінні мови тварин. Науковці активно розробляють алгоритми, які аналізують вокалізацію, рухи тіла, міміку та інші сигнали поведінки тварин, щоб перекладати їх у зрозумілі людині значення.

На що ще звернути увагу в вихованні собаки?