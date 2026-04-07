Це може вас розізлити: 8 причин, чому собаки кращі за котів

Між власники собак і котів частенько виникають суперечки про те, хто ж із улюбленців кращий. Домашні тварини залежно від виду, породи й індивідуальних особливостей потребуть відповідного догляду, уваги з боку господарів, часом із ними виникають і труднощі.

Проте все ж є певні речі у вихованні й поведінці собак, які будуть перевагою порівняно з котами. Їхній перелік склали фахівці з The Spruce Pets.

До теми Ідеальні компаньйони: 6 порід собак, які найкраще ладнають з дітьми

Чим собаки кращі за котів?

Краще пристосовуються до змін

Коти зазвичай дуже чутливі до змін і не люблять, коли щось у їхньому середовищі змінюється. Собаки ж частіше сприймають нововведення спокійніше, особливо якщо господар поводиться впевнено. Хоч серед них теж бувають тривожні тварини, загалом вони легше адаптуються до нових умов.

При появі нових людей, тварин чи під час переїзду котам потрібно більше часу, щоб звикнути. Песики ж орієнтуються на реакцію власника: якщо він спокійний, пес, найімовірніше, теж буде спокійним.

Більше контролю – менше шкоди

Коти зазвичай поводяться незалежно: ходять, де хочуть, стрибають, куди заманеться, дряпають усе підряд і можуть залишати "мітки". До речі, дослідження показало, що коти не потребують такої уваги від господарів, і на це є логічні причини.

Собаки теж можуть шкодити, але їх легше контролювати. Крім того, гавчики краще реагують на зауваження та дресування, тоді як коти часто просто ігнорують спроби їх контролювати.

Можуть захищати

Коти зазвичай не схильні захищати людей чи територію. У разі небезпеки вони швидше сховаються. Собаки ж мають природний інстинкт охорони. Вони гавкають або гарчать, попереджаючи про небезпеку, і часто можуть відлякати сторонніх. Навіть невеликі собаки добре реагують на підозрілі звуки й сигналізують господарю.

Заохочують до активності

Коти здебільшого ведуть спокійний спосіб життя вдома. Песики ж потребують регулярної фізичної активності, і це мотивує їхніх власників більше рухатися. Прогулянки, біг, походи чи навіть спеціальні види спорту – усе це чудово підходить для спільного дозвілля.

Легше піддаються дресируванню

Хоч котів теж можна навчати, це значно складніше. Навіть якщо їх мотивує їжа, вони швидко втрачають інтерес. Собаки ж зазвичай із задоволенням навчаються. Для них це своєрідна "робота", яка приносить радість. Вони легко засвоюють команди, особливо коли йдеться про винагороду. Багато собак навіть виглядають гордими, коли правильно виконують завдання.



Песики мають деяки переваги над котами / Unsplash

Собаки люблять гратися

З котами можливості для ігор дещо обмежені. Вони можуть бавитися з мотузками чи м'ячиками, але часто виглядає так, ніби роблять це більше "з ласки". До того ж, коти цілком здатні розважати себе самі. Гавчики натомість обожнюють активні ігри, особливо разом із людиною.

З ними можна грати в апорт, перетягування каната або бігати й ганятися у дворі. Якщо пес добре ладнає з іншими тваринами, можна організувати йому ігри з іншими собаками.

Немає потреби в лотках

Навіть найбільші любителі котів навряд чи назвуть котячий лоток приємною річчю. Яким би ретельним не був догляд, запах часто все одно відчувається, а наповнювач розноситься по всьому дому. У невеликому житлі ще й складно знайти зручне місце для лотка.

Собакам же, очевидно, лотки не потрібні.

Собакам же, очевидно, лотки не потрібні. Їх можна привчити до туалету на вулиці, і зазвичай вони дотримуються певного режиму. Вони задовольняють потреби під час прогулянок або у дворі, хоч і доводиться за ними прибирати. Для цього достатньо пакетів під час вигулу або спеціального совка вдома. Хоч це теж не найприємніше заняття, багато хто вважає його меншою проблемою. До того ж усе відбувається надворі, а не в оселі.

Більше різноманіття

Хоч існує багато порід котів, вони не надто відрізняються між собою за розмірами та формою. Собаки ж мають величезне різноманіття: від крихітних до гігантських порід, із різними характерами та рівнем активності. Завдяки цьому кожен може знайти собаку, який ідеально підходить саме йому.

Водночас песики, як і коти, мають свої недоліки, й порівнювати чотирилапих між собою доволі складно. Суперечка про те, хто ж з них буде ліпшим улюбленцем, може тривати вічно. Головне – щоб кожна з тварин почувалася найкращою для свого власника.

Що відомо про собак-зірок мережі?