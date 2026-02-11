Чому кота обовʼязково треба гладити перед сном: ветеринари розповіли неочікувану правду

Звичайна вечірня звичка – погладити кота перед сном – може мати значно більше значення, ніж здається. Ветеринари пояснюють, що це впливає не лише на емоційний стан тварини, а й на самопочуття людини.

Зокрема, така проста дія може покращити сон, знизити стрес і зміцнити зв’язок з улюбленцем. Про це повідомляє Новини N.

Чому ветеринари радять гладити кота перед сном?

За словами фахівців, вечірнє погладжування для кота – це сигнал безпеки та стабільності. Воно допомагає тварині відчути зв’язок із господарем і знижує рівень стресу, що особливо важливо для домашніх котів у міському середовищі.

Експерти пояснюють, що такі ритуали створюють передбачувану і спокійну атмосферу перед сном. У результаті тварина краще розслабляється, а ніч проходить спокійніше.

Ветеринарка та науковиця Надін Гуркова пояснює, що тактильний контакт – один із головних способів комунікації між людиною і твариною. Погладжування знижує рівень кортизолу у кота та створює відчуття безпеки.

Погладжування та терапевтичний масаж котів зменшують стрес, пов'язаний із хронічним болем, а п'ять хвилин погладжування можуть знизити артеріальний тиск. І навпаки, припинення погладжування пов'язують зі збільшенням рівня кортизолу,

– розповіла Гуркова у науковій статті.

Користь є і для власника: контакт із котом допомагає знизити стрес, стабілізувати серцевий ритм і підвищити рівень "гормону щастя" – окситоцину.

З погляду поведінки тварин, регулярні вечірні ритуали формують у кота відчуття стабільності та довіри до господаря. Саме це, за словами зоопсихологів, часто зменшує тривожність, нічну активність і проблемну поведінку.

Проте з погладжуваннями варто бути обережними. Консультантка групи поведінкових наук ASPCA Саманта Нігбур зазначає, що коти можуть бути чутливими до фізичних дотиків, тому один неправильний рух змусить чотирилапого втекти від вас.

Коти схожі на людей – деякі отримують задоволення від фізичного контакту з іншими, а деякі – лише від невеликої кількості,

– підкреслила Нігбур.

Здебільшого коти не полюбляють, коли їх гладять по животу, лапах чи хвосту.