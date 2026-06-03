У них є все для ідеального відпочинку: топ-3 готелі біля Львова, куди можна поїхати із собакою

Все більше українців планують відпустки разом зі своїми улюбленцями та шукають місця, де собаки почуватимуться так само комфортно, як і їхні господарі. Поблизу Львова є чимало готелів та заміських комплексів, які підтримують pet-friendly культуру та створюють спеціальні умови для чотирилапих гостей.

24 Канал зібрав три популярні локації, де можна відпочити із собакою без зайвих обмежень.

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Куди поїхати із собакою у відпустку?

Emily Resort

Один із найвідоміших заміських комплексів поблизу Львова розташований у Винниках біля великого озера та лісової зони. Курорт позиціонує себе як pet-friendly і дозволяє проживання із собаками, а для чотирилапих гостей тут передбачені миски для води та їжі, а також окремі умови розміщення.

Головна перевага комплексу – велика територія для прогулянок. Власники собак можуть гуляти біля водойми, лісових маршрутів та просторих зелених зон.

Крім того, поруч немає щільної міської забудови, тому відпочинок із твариною буде спокійнішим, ніж у центрі міста. Для людей доступні СПА-комплекс, басейни, ресторани, спортивна інфраструктура та пляжна зона, що робить це місце одним із найпопулярніших напрямків для заміського відпочинку біля Львова.

Петфрендлі готель біля Львова / Фото "Емілі Ресорт"

Edem Resort Medical & SPA

Цей комплекс часто називають одним із найкращих курортів Західної України для спокійного відпочинку серед природи. Готель офіційно підтримує проживання з домашніми тваринами та входить до переліку pet-friendly закладів регіону.

Територія курорту охоплює парк, озеро та великі прогулянкові маршрути, тому собаки мають достатньо простору для активного відпочинку. Для багатьох власників важливо й те, що тут можна поєднати прогулянки з твариною та повноцінний релакс у СПА-комплексі.

Окрім цього, на території розташовані ресторани, спортивні майданчики, медичний центр та зони відпочинку біля водойм. Саме тому курорт часто обирають для кількаденної відпустки разом із домашніми улюбленцями.

Готель, у якому можна жити з тваринами / Фото "Едем Ресорт"

Lion's Castle Hotel

Для тих, хто не хоче виїжджати далеко від міста, хорошим варіантом стане готель неподалік центральної частини Львова, який дозволяє проживання із собаками та пропонує спеціальні умови для тварин.

У номерах для чотирилапих гостей надають лежанки та миски, а на території є місця для прогулянок та ігор.

Особливістю локації є близькість одразу до кількох великих парків. Поруч розташовані зелені зони з майданчиками для вигулу собак та маршрутами для тривалих прогулянок. Це дозволяє поєднати знайомство зі Львовом і комфортний відпочинок разом із домашнім улюбленцем.

Тваринки у готелі / Фото Lion's Castle Hotel

Як підготуватися до подорожі з твариною?

Подорож із домашнім улюбленцем потребує не менш ретельної підготовки, ніж поїздка всієї родини. UAnimals радить заздалегідь подбати про документи, безпеку тварини та її комфорт під час дороги. Саме правильна підготовка допомагає уникнути стресу, проблем зі здоров’ям і неприємних сюрпризів у дорозі.

Перед поїздкою варто відвідати ветеринара, щоб переконатися, що тварина здорова, має всі необхідні щеплення та може безпечно переносити подорож. Для міжнародних поїздок можуть знадобитися додаткові документи, мікрочипування та ветеринарні сертифікати.

Фахівці також рекомендують заздалегідь привчити собаку або кота до переноски чи спеціального автомобільного крісла. Якщо тварина асоціюватиме переноску лише з візитом до ветеринара, подорож може стати для неї сильним стресом. Окрему увагу слід приділити дорожній аптечці та набору необхідних речей.

Під час автомобільних подорожей котів рекомендують перевозити виключно у переносках, а собак – у спеціальних ременях безпеки або клітках. Вільне пересування салоном автомобіля може бути небезпечним як для тварини, так і для водія.

Якщо подорож передбачає переліт, потрібно заздалегідь ознайомитися з правилами авіакомпанії та забронювати місце для тварини. Для авіаперевезень часто діють окремі вимоги щодо переносок, ваги улюбленця та документів.

Головне правило – планувати поїздку завчасно. Чим більше часу власник приділить підготовці, тим комфортнішою та безпечнішою буде подорож як для людини, так і для її чотирилапого компаньйона.

Які речі треба взяти у подорож з твариною?

Під час подорожі з домашнім улюбленцем важливо заздалегідь підготувати все необхідне для його комфорту та безпеки.

У дорогу власникам радять взяти:

запас води,

миску,

корм,

ласощі,

пелюшки,

іграшки,

повідок

вологі серветки.

Це допоможе уникнути стресу для тварини та забезпечить їй звичні умови навіть під час тривалого переїзду.

Окрему увагу фахівці рекомендують приділити ветеринарній аптечці. До неї варто покласти антисептик без спирту, фізіологічний розчин, бинти та пов'язки для надання першої допомоги у разі потреби.

Також корисно мати препарати від алергії, засоби проти блювоти та діареї, а також знеболювальні й протизапальні ліки, які попередньо погодив ветеринарний лікар. Наявність таких речей може суттєво допомогти у непередбачуваних ситуаціях під час подорожі.