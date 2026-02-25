Пухнасті герої з фронту: 3 зворушливі історії улюбленців, врятованих українськими бійцями

Воєнні реалії нашого життя завдають часом завдають непоправної шкоди й пухнастим улюбленцям. Собаки й коти, особливо у прифронтових зонах страждають від вибухів, можуть заплутатися в антидронових сітках або ж просто стають приреченими через відсутність людей поруч і постійні обстріли. Однак, нерідко на допомогу чотирилапим приходять українські військові, завдяки яким тваринки знаходять нову сім'ю.

24 Канал зібрав 3 зворушливі історії порятунку домашніх улюбленців. Дехто з них уже перетворився на справжніх "медіазірок" і навіть допоміг зібрати сотні тисяч доларів на потреби армії.

Хто з тваринок врятувався завдяки військовим та став зіркою соцмереж?

У найскладніші дні війни тварини нерідко стають для українських військових не просто компанією, а справжніми талісманами, джерелом тепла й мотивації.

Бойовий кіт Шайба

Один із найвідоміших чотирилапих героїв – смугастий біло-сірий кіт на ім'я Шайба. Його історію розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр Лящук. У 2022 році бійці знайшли двох крихітних котенят, викинутих у селі на півдні України. Їм було приблизно півтора місяця. У підрозділі вирішили забрати обох котиків, щоб малюкам було тепліше й безпечніше.

Одним із врятованих і став Шайбік. Мурчик отримав своє прізвисько через феноменальний апетит – він швидко ріс і незабаром перетворився на широкомордого красеня з пухкими щоками. Коли підріс, почав ходити з бійцями на позиції, старанно "охороняв" окопи й спав у спальниках.

Як Шайба "воює" разом зі своїм господарем: дивіться відео

Відео з бойовим котом швидко стали вірусними. Завдяки популярності Шайби та кампаніям у соцмережах військові зібрали близько 80 000 доларів на дрони, автомобілі, тепловізори та інше обладнання для фронту.

Герич (Геральд) – ветеран війни, який має за плечима понад 20 виїздів на передову

Ще один легендарний кіт – Герич (справжнє ім'я Геральд) із Краматорська. Він приєднався до свого господаря Кирила Люкова, координатора волонтерського фонду, практично з перших днів повномасштабного вторгнення.



Кіт Герич активно допомагає війську / Фото з його сторінки

Герич понад 20 разів їздив на передову разом із гуманітарними вантажами. Став улюбленцем багатьох підрозділів, а його фото та відео збирали мільйони переглядів. Завдяки популярності кота вдалося зібрати кілька мільйонів гривень на допомогу Збройним Силам України.

Гармата – собака, яка "взяла участь" у знищенні ворожої гармати

У січні бійці підрозділу "Хижаки висот" (екіпаж Los Muertos) помітили розгублену собаку, заплутану в антидроновій сітці на дорозі. Тварина бігала, намагаючись звільнитися, але не могла знайти виходу. Воїни швидко знайшли з нею спільну мову – нагодували, зігріли й запросили на бойове чергування.

Військовослужбовці врятували собаку та забрали її до себе: дивіться відео

Того ж дня екіпаж знищив ворожу гармату. Саме тому нову чотирилапу подругу назвали Гарматою.

До речі, в Україні стартував новий YouTube-проєкт під назвою "Притулись", у рамках якого відомі українські актори допомагають безпритульним тваринам знайти люблячу родину. У кожному випуску зірки розповідають історії конкретних собак і котів із притулків, показують їхній характер, звички та особливості, а також діляться емоційними моментами спілкування з тваринами.

