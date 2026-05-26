Приносять удачу та справжнє багатство: що відомо про незвичайних кішок-черепашок

Кішки-черепашки вважаються одними з найвпізнаваніших домашніх улюбленців через незвичайне поєднання кольорів шерсті. Їхнє забарвлення давно стало частиною фольклору та численних легенд у різних країнах світу.

Особливість таких кішок пояснюється не породою, а рідкісною генетикою. Про це пише The Spruce Pets.

Чому кішок називають черепашками?

Кішок-черепашок назвали так через характерне забарвлення шерсті, яке нагадує візерунок панцира черепахи. Найчастіше у ньому поєднуються чорні, руді, помаранчеві або кремові плями, які можуть переплітатися між собою або формувати великі кольорові ділянки.

Черепахове забарвлення не є окремою породою. Воно може зустрічатися як у безпородних кішок, так і у популярних порід, серед яких мейн-куни, британські короткошерсті, перські та американські короткошерсті коти.

Головна особливість кішок-черепашок полягає у генетиці. Майже всі такі тварини народжуються самками, оскільки гени чорного та рудого кольорів пов’язані з Х-хромосомою. Самці-черепашки трапляються надзвичайно рідко – приблизно один на три тисячі тварин.

Через генетичну аномалію самці з таким забарвленням зазвичай мають набір хромосом XXY та часто стикаються із серйозними проблемами зі здоров’ям. У більшості випадків вони також є безплідними.

Які легенди ходять про котів-черепашок?

У різних країнах кішки з черепаховим забарвленням давно вважаються "особливими" тваринами, яким приписують удачу, захист і навіть містичні властивості.

В ELG зазначають, що ці вірування не мають єдиного джерела – це набір незалежних традицій, які сформувалися в Японії, Європі та Північній Америці.

Однією з найвідоміших є японська морська традиція. Там черепахових котів брали на кораблі, вважаючи, що вони здатні захищати екіпаж від штормів і навіть від злих духів. Подібні уявлення про “оберегову” силу кішок зафіксовані в історичних японських джерелах, де тварини часто пов’язувалися з духовним світом.

У кельтських та ірландських повір’ях черепахові кішки вважалися символом удачі та добробуту. Вважалося, що поява такої тварини в домі приносить фінансову стабільність і захист оселі від нещасть.

В англійському фольклорі зустрічаються більш суперечливі вірування. Наприклад, у старих "жіночих оповідях" черепаховим котам приписували навіть лікувальні властивості – їхній хвіст нібито міг допомогти позбутися бородавок, хоча це, звісно, не має наукового підтвердження.

У США закріпилося уявлення про "money cats" – кішок, які приносять гроші в дім. Це пов’язано з рідкістю черепахових котів і їхньою візуальною унікальністю, яку люди історично пов’язували з удачею та винятковістю.

Окремий пласт вірувань стосується рідкісних самців черепахових котів. Через їхню виняткову появу в природі їх часто вважали "особливо щасливими" або навіть захисниками моряків, які брали їх на кораблі для безпеки в плаванні.

Які ще кішки є дуже рідкісними?

Рідкісні кошенята породи саванна зі сріблясто-чорним забарвленням стали справжньою сенсацією серед любителів екзотичних тварин. Їхня вартість на ринку може сягати від 10 до 23 тисяч доларів, що робить цих котів одними з найдорожчих у світі.

Завдяки унікальному сріблястому відтінку шерсті вони також привернули увагу ювелірів і дизайнерів як джерело натхнення для створення колекцій.

Порода саванна з’явилася у середині 1980-х років у результаті схрещення дикого сервала та домашньої кішки та отримала чемпіонський статус у 2012 році. Ці коти вирізняються великими розмірами, довгими лапами та характерними темними плямами на світлій шерсті.

Сріблясте забарвлення є результатом дії спеціального гена-інгібітора, який приглушує пігментацію та створює ефект металевого блиску. Розведення таких тварин є складним процесом, адже для появи цього кольору потрібні відповідні генетичні комбінації.

Особливо цінними вважаються ранні покоління саванн, які найбільше зберігають риси дикого предка.