Отримав диплом за милі оченята: пухнастий випускник прийшов на святкування до ресторану

Чотирилапі улюбленці насправді можуть грати ледь не будь-які ролі. Котик на ім'я Батеркрім чудово вжився в амплуа випускника вишу. Його власники привели кота в ресторан.

Не забули господарі й традиційну конфедератку. Милим відео поділилися на сторінці spongecake_cats в TikTok.

Що відомо про кота-випускника?

Ролик із мурчиком у мантії й головному уборі випускника зібрав шалену активність у мережі. На ньому кіт спокійно собі насолоджується сімейною вечерею в ресторані.

Батеркрім просто взяв стілець і вмостився, ніби у себе вдома!,

– жартівливо зазначили у підписі до відео.

Воно й не дивно, адже кіт, вочевидь, поводився відмінно й заслужив відповідний приємний вечір. Гостей закладу теж дуже зацікавив котик, і вони миттю обступили нарядного мурчика з усіх сторін з камерами.

Зафільмований вечір привернув увагу мільйонів людей в мережі: тільки вподобайок там понад 7 мільйонів.

У коментарях же люди захоплювалися миловидним котиком і його "навчальними здобутками". "Бакалавр наук із родоводу", – написав один із користувачів.

Дехто жартував, що буцімто навіть кіт зміг отримати диплом, порівнюючи його блискучий шлях із власним досвідом. Інші ж не зовсім оцінили "котячу" компанію в закладі: багато хто писав, що котик не мав би перебувати в громадському закладі.

Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали дещо подібну історію ще про одного пухнастого студента. В одному з університетів США на лекцію з історії дівчина привела таксу. Спочатку викладач Метью Пітман заявив, що присутність тварин на заняттях є непрофесійною та недоречною.

Однак його ставлення різко змінилося після одного жесту собаки – настільки, що далі лекцію він уже проводив, тримаючи таксу на руках.