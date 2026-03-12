Британець продав 2 "мерседеси", щоб клонувати свою собаку після її смерті

Мешканець Великої Британії Том Рубітон витратив близько 80 тисяч фунтів стерлінгів, аби клонувати свою улюблену собаку. З кокер-спанієлем на ім'я Дейзі він прожив 13 років.

Собаку він вирішив зберегти генетично після того, як в улюблениці виявили онкологію. Зворушливу історію розповіли в The Telegraph.

На що пішов господар заради своєї собаки?

Як повідомило видання, чоловік продав 2 свої спортивні автомобілі Mercedes для того, щоб оплатити клонування для своєї собаки Дейзі.

Процедуру провела компанія з Південної Кореї Sooam Biotech Research Foundation у столиці країні – Сеулі.

Зазначимо, там розташовується одна з перших у всьому світі лабораторій, які займаються комерційним клонуванням собак.

Після смерті кокер-спанієля у 2016 році її клітини передали до лабораторії, де з них створили ембріони за допомогою методу перенесення ядра соматичної клітини.

Завдяки проробленим маніпуляціям на світ з'явилися двоє цуценят. Йдеться про Миртл та Мейбл, які генетично є копіями померлої Дейзі. Водночас певні відмінності між ними можна прослідкувати як у зовнішності, так і в характері. Це пояснюється впливом середовища.

Том Рубітон щиро зізнався, що в моменті прийняття цього рішення він не був упевнений, що клонування взагалі спрацює.

Наважитися на таке його підштовхнув сильний емоційний зв'язок із улюбленицею, який формувався протягом багатьох років. За його словами, клони не є точними копіями його собаки, проте нові улюбленці допомогли йому пережити втрату. Наразі ж Миртл і Мейбл разом зі своїм власником уже 9 років живуть у Великій Британії.



Клони собаки Дейзі Миртл і Мейбл / Фото The Telegraph

Що відомо про процедуру клонування?

При цьому процедура клонування домашніх тварин викликає бурхливі дискусії серед науковців та зоозахисників. Критики цієї ідеї зауважують, що операція здатна завдавати шкоди й страждань для сурогатних собак, а також цей процес потребує великої кількості невдалих спроб.

Цікаво! Дослідження, проведене у 2017 році, показало, що клони цуценят демонструють більш стабільні та передбачувані риси характеру з часом, ніж звичайні собаки. Під час тестувань у двох різних вікових періодах клоновані тварини здебільшого зберігали однаковий темперамент, тоді як у собак із контрольної групи поведінкові особливості змінювалися значно більше.



Найбільша сталість у клонованих цуценят спостерігалася у рисах, пов’язаних із взаємодією з людьми, реакцією на дресирування, а також здатністю справлятися зі стресом і страхом.

Водночас є й прихильники ідеї клонування. Вони вважають це чудовою можливістю зберегти генетичну пам'ять про своїх улюбленців.

