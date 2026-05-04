Змалечку на фронті: військові показали новонароджених кошенят, які сплять у їхніх шоломах

Бійці 92-ї ОШБр знайшли для себе віддушину серед важких фронтових буднів. Військові прихистили кішку, яка невдовзі поповнила підрозділ одразу трьома бойовими кошенятами.

Малюки полюбляють дрімати у шоломах військових. Детальніше цією милою історією поділилися на сторінці 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка.

Що відомо про кошенят з роти безпілотних наземних систем?

Військові розповіли, що мама котиків прибилася до них восени 2025 року, коли вони виконували завдання на Харківському напрямку.

Там бійці підгодовували кішку, а вона вирішила з ними й залишитися. Назвали улюбленицю просто – Кицею. Коли підрозділ роти безпілотних наземних систем переїхав працювати на інший відтинок фронту, кішечку забрали з собою.

Як-не-як вона стала членом бойової родини,

– поділилися бійці.

І вже на новому місці, додали вони, улюблениця привела військовим трьох кошенят. Малюків жартома назвали на честь НРК.

Рись, Воля і Тарган підтримують дух військових на фронті: дивіться фото кошеняток

Тепер військові турбуються про маленьких пухнастих улюбленців: няньчать їх, годують, дають поспати у своїх шоломах, адже "навіть на війні є місце для життя і тепла".

До речі, нещодавно один із українських бійців реанімував малесеньке кошеня, знайдене серед руїн – момент порятунку швидко поширився в мережі.

Як тварини страждають через війну?

Повномасштабна війна Росії проти України вдарила не лише по людях, а й по тваринах. Через обстріли, руйнування та евакуації мільйони домашніх і диких тварин опинилися в небезпеці. Багато з них загинули або залишилися без господарів, а притулки по всій країні переповнені, особливо через постійні евакуації з прифронтових регіонів.

За даними UAnimals, лише серед свійських тварин втрати перевищили 6 мільйонів – і це тільки підтверджені випадки у фермерських господарствах. Реальні масштаби значно більші, адже частина територій окупована, а багато випадків не задокументовані.

Як розповів зоолог Ігор Дикий, на фронті в Україні здебільшого виживають лише дрібні тварини, які можуть ховатися під землею. Натомість великі звірі та птахи або втекли, або загинули через постійні обстріли. Війна вже завдала серйозної шкоди екосистемам, зокрема після підриву Каховської ГЕС.

Українські військові дроном евакуювали кота й собаку: у якому вони стані?

Військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого евакуювали з передової кота й собаку за допомогою дрона, який спочатку доставляв їжу на позиції. Тварин перевезли повітрям приблизно на 12 кілометрів у безпечніше місце.

Після пережитого стресу вони поступово відновилися. Кота звати Барсик, собаку – Загиблик. Вони вже близько двох років живуть разом із військовими, переміщаючись із підрозділом. Відомо, що поранений боєць, який раніше доглядав за Барсиком, планує забрати його додому після одужання.