Чи законно в Україні обрізати вуха та хвости собакам

В Україні посилюють правила щодо купірування вух і хвостів у собак. Тварин із такими змінами вже почали відсторонювати від виставок, племінної діяльності та оформлення документів.

Обмеження запроваджує Кінологічна Спілка України відповідно до європейських норм захисту тварин.

Чому в Україні заборонили купірування собак?

Купірування вух і хвоста собакам в Україні офіційно заборонене, якщо процедура проводиться не з лікувальною метою. За порушення власникам може загрожувати адміністративна відповідальність і навіть конфіскація тварини.

Відповідно до статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, жорстоке поводження з тваринами карається штрафом від 3400 до 5100 гривень. Крім штрафу, суд може ухвалити рішення про конфіскацію тварини, якщо її перебування у власника становить загрозу для життя або здоров’я.

Купірування вух або хвоста без ветеринарної необхідності може розцінюватися саме як жорстоке поводження. Заборона базується на Європейській конвенції про захист домашніх тварин, яку Україна ратифікувала у 2013 році. Стаття 10 Конвенції прямо забороняє хірургічні операції, які проводяться лише для зміни зовнішності тварини або з інших немедичних причин.

Під заборону потрапляють:

купірування хвоста;

купірування вух;

видалення голосових зв’язок;

видалення зубів або пазурів без медичних показань.

Виняток можливий лише у випадках, коли операція необхідна для здоров’я тварини та підтверджена ветеринаром.

Чому купірування вважають жорстоким?

Раніше купірування було популярним серед власників службових і бійцівських порід. Вважалося, що короткі вуха та хвіст зменшують ризик травмування під час полювання або бійок.

Однак сучасні ветеринари наголошують: у більшості випадків процедура не має жодної користі для здоров’я собаки. Фахівці пояснюють, що хвіст і вуха є важливими для комунікації тварини. За допомогою рухів хвоста, положення вух і міміки собаки передають емоції, страх, агресію або дружелюбність.

Крім того, хвіст допомагає підтримувати баланс під час бігу та стрибків. Ветеринари також звертають увагу на ризики самої операції – біль, стрес, ускладнення після наркозу та можливі хронічні проблеми.

Які ще покарання можуть понести власники за це?

Кінологічна Спілка України оприлюднила офіційне роз’яснення щодо заборони купірування вух і хвостів у собак. Фактично йдеться про відмову від цієї практики, яка раніше часто застосовували для службових і бійцівських порід.

З 1 січня 2025 року собаки з купірованими вухами та/або хвостами не можуть брати участь у міжнародних кінологічних заходах рангів CACIB та CACIT, які проводяться під егідою КСУ.

Крім того, для частини порід вводяться ще жорсткіші обмеження. Їх не допускатимуть до жодних кінологічних заходів, окрім племінного огляду, який буде дозволений лише до 1 січня 2027 року.

Обмеження стосуються порід, стандарти яких уже забороняють купірування згідно з правилами FCI. До списку входять:

кане-корсо;

доберман;

різеншнауцер;

шнауцер;

цвергшнауцер;

неаполітанський мастиф;

німецький боксер;

німецький дог;

німецький пінчер;

ротвейлер;

цвергпінчер.

Для цих собак участь у виставках із купірованими вухами чи хвостами буде повністю закрита.

З 2025 року осередкам КСУ також заборонили оформлювати документи на цуценят із купірованими вухами або хвостами. Якщо після отримання метрики власник все ж вирішить провести купірування, собака отримає родовід із позначкою: "Без права племінної та виставкової діяльності".

Керівники осередків також будуть зобов’язані вносити спеціальну відмітку про проведення купірування після видачі документів.

Навіщо люди купірують вуха собакам?

Купірування вух – це хірургічна процедура, під час якої собаці частково обрізають вушні раковини, щоб надати їм певної форми. Найчастіше її робили доберманам, кане-корсо, ротвейлерам, боксерам та іншим службовим породам.

Історично купірування пояснювали практичними причинами. Мисливським і бойовим собакам обрізали вуха, щоб зменшити ризик травм під час сутичок із дикими тваринами або іншими собаками. Вважалося, що короткі вуха складніше пошкодити чи вкусити.

Згодом процедура стала переважно косметичною. Для багатьох порід купіровані вуха перетворилися на частину "класичного" зовнішнього вигляду, який підтримували заводчики та виставкові стандарти.

Останніми роками популярності набули ще більш суперечливі тренди. У деяких країнах власники почали змінювати форму вух тварин так, щоб вони нагадували "вуха Мікі Мауса" – круглі й короткі, як у мультяшного персонажа Disney.