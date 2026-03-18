Перестаньте в це вірити: топ-7 безглуздих міфів про домашніх улюбленців

Деякі уявлення про тваринок настільки вкорінилися в нашу свідомість, що іноді важко навіть припустити їхню неправдивість. Проте щоб краще розуміти улюбленців та їхню природу, спиратися варто на факти, а не на штучно створений образ.

Про найпоширеніші міфи, пов'язані, зокрема, з чотирилапими, розповіли на сторінці centralna.vet. Фахівцвалося пояснили, що ці, здавалося, некривдні переконання часом можуть нести шкоду у вихованні тваринок.

Які стереотипи про тваринок розвінчали експерти?

Популярна культура побудувала світ з доволі поверхневим і стереотипним уявленням про домашніх улюбленців. У літературі й кінематографі їм частенько приписували зовсім не притаманні насправді здібності й характеристики.

Собаки бачать світ лише в чорно-білих кольорах

Насправді зір песиків не є повністю безбарвним. Хоча собаки не розрізняють усі кольори, як люди, вони бачать світ у двох основних відтінках – жовтому та синьому. Червоний і зелений для них виглядають приглушеними або сірими. Цікаво, що собаки краще помічають рух і добре бачать у темряві завдяки особливій будові сітківки.

Миші обожнюють сир

Ні для кого не секрет, що гризуни, зокрема мишки й щури, нерідко стають чудовими домашніми улюбленцями. Втім їхня безмежна любов до сиру – це радше вигадка з мультфільмів. У реальності сир не є улюбленою їжею мишей, а деякі його види навіть відлякують їх запахом.

Натомість гризуни віддають перевагу зерну, фруктам, овочам і навіть комахам. Ймовірно, цей міф виник через те, що раніше сир часто зберігали в місцях, доступних для мишей.

Риби не видають звуків

А чи чули ви вислів "мовчати як риба"? Люди звикли асоціювати лускатих з мовчанням. Насправді ж багато риб здатні "спілкуватися": вони створюють клацання, вібрації або навіть звуки, схожі на буркотіння. Часто це відбувається під час стресу чи розмноження. Просто людське вухо не завжди їх чує.

Вологий і холодний ніс означає, що собака здоровий

Стан носа змінюється протягом дня і залежить від активності чи відпочинку тварини. Тому орієнтуватися лише на це – помилка. Справжні сигнали проблем – це млявість, відсутність апетиту, кашель або розлади травлення.

Золота рибка має пам'ять лише на кілька секунд

Насправді її пам'ять може тривати місяцями. Рибки здатні запам'ятовувати звуки, кольори та навіть час годування. Дослідження показують, що вони можуть пригадувати події навіть через рік.

Молоко – ідеальна їжа для котів

Попри поширене уявлення, що мурчик ніколи не відмовиться від молочка чи сметани, більшість дорослих котів не засвоює лактозу. Це навіть може спричиняти проблеми з травленням. Тому звичайне молоко – не найкращий вибір. Краще давати спеціальні безлактозні продукти або просто воду.



Молоко – не найкраща їжа для котів / Фото Unsplash

Коти завжди приземляються на лапи

Пухнастики дійсно мають рефлекс, який допомагає їм перевертатися в повітрі, але це не гарантує безпеки. При падінні з великої висоти або в несподіваній ситуації тварина може травмуватися.

Експерти зазначають, що міфи часто здаються цікавими й навіть кумедними, але коли мова йде про живих істот, важливо спиратися на факти. Адже чим більше ми знаємо правди про тварин, тим краще можемо про них піклуватися і розуміти їхню поведінку.

