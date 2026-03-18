О самых распространенных мифах, связанные, в частности, с четвероногими, рассказали на странице centralna.vet. Специалисты объяснили, что эти, казалось бы, небезобидные убеждения порой могут нести вред в воспитании животных.

Какие стереотипы о животных развенчали эксперты?

Популярная культура построила мир с довольно поверхностным и стереотипным представлением о домашних любимцах. В литературе и кинематографе им частенько приписывали совсем не присущие на самом деле способности и характеристики.

Собаки видят мир только в черно-белых цветах

На самом деле зрение собак не является полностью бесцветным. Хотя собаки не различают все цвета, как люди, они видят мир в двух основных оттенках – желтом и синем. Красный и зеленый для них выглядят приглушенными или серыми. Интересно, что собаки лучше замечают движение и хорошо видят в темноте благодаря особому строению сетчатки.

Мыши обожают сыр

Ни для кого не секрет, что грызуны, в частности мышки и крысы, нередко становятся замечательными домашними любимцами. Впрочем их безграничная любовь к сыру – это скорее выдумка из мультфильмов. В реальности сыр не является любимой пищей мышей, а некоторые его виды даже отпугивают их запахом.

Вместо этого грызуны предпочитают зерно, фруктам, овощам и даже насекомым. Вероятно, этот миф возник из-за того, что раньше сыр часто хранили в местах, доступных для мышей.

Рыбы не издают звуков

А слышали ли вы выражение "молчать как рыба"? Люди привыкли ассоциировать чешуйчатых с молчанием. На самом деле многие рыбы способны "общаться": они создают щелчки, вибрации или даже звуки, похожие на ворчание. Часто это происходит во время стресса или размножения. Просто человеческое ухо не всегда их слышит.

Влажный и холодный нос означает, что собака здорова

Состояние носа меняется в течение дня и зависит от активности или отдыха животного. Поэтому ориентироваться только на это – ошибка. Настоящие сигналы проблем – это вялость, отсутствие аппетита, кашель или расстройства пищеварения.

Золотая рыбка имеет память только на несколько секунд

На самом деле ее память может длиться месяцами. Рыбки способны запоминать звуки, цвета и даже время кормления. Исследования показывают, что они могут вспоминать события даже через год.

Молоко – идеальная пища для котов

Несмотря на распространенное представление, что мурчик никогда не откажется от молочка или сметаны, большинство взрослых котов не усваивает лактозу. Это даже может вызвать проблемы с пищеварением. Поэтому обычное молоко – не лучший выбор. Лучше давать специальные безлактозные продукты или просто воду.



Молоко – не лучшая пища для кошек / Фото Unsplash

Коты всегда приземляются на лапы

Пушистики действительно имеют рефлекс, который помогает им переворачиваться в воздухе, но это не гарантирует безопасности. При падении с большой высоты или в неожиданной ситуации животное может травмироваться.

Эксперты отмечают, что мифы часто кажутся интересными и даже забавными, но когда речь идет о живых существах, важно опираться на факты. Ведь чем больше мы знаем правды о животных, тем лучше можем о них заботиться и понимать их поведение.

