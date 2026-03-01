Мало хто знає справжні ризики: чи варто пускати собаку на власне ліжко

У процесі виховання чотирилапого улюбленця комунікація між собакою та господарем може досягати рівня цілковитої довіри, однак при цьому часом кордони між авторитетом власника й песиком можуть розмиватися. Дехто вважає, що це стається через вседозволеність, зокрема у випадках, коли люди дозволяють улюбленцям лежати в господаря під боком посеред ліжка.

Втім, пояснень користі й шкоди такої поведінки може бути доволі багато. Детально про те, чи варто пускати хвостатого на своє ліжко, розповідають експерти з American Kennel Club.

Цікаво Таємна мова улюбленців: кінологи пояснили, чому собака кладе на вас свої лапи

Які ризики існують при дозволі песику лягати на ліжко?

У дослідженні, опублікованому в журналі Human Nature, науковці проаналізували звичку дозволяти собаці спати в одному ліжку або спальні з людиною й порівняли це з практикою спільного сну дорослих і дітей. Виявилося, що така традиція – не новинка сучасності.

У різні історичні періоди деякі культури вважали сон поруч із тваринами корисним. Наприклад, австралійські аборигени лягали спати біля собак, щоб зігрітися та захиститися від злих духів. Натомість сучасне суспільство частіше наголошує саме на ризиках.

Зокрема, пес здатен загострювати алергії, а також існує невеликий ризик передачі інфекцій між твариною та людиною, хоча такі випадки трапляються рідко.

Мовиться також про якість сну. Так, деякі дослідження показують, що люди, які ділять ліжко з улюбленцем, частіше скаржаться на неспокійний сон. Причина може критися в особливостях сну собак, адже вони мають кілька циклів сну й неспання за ніч, тоді як люди зазвичай мають один тривалий період сну. Крім того, собаки навіть уві сні реагують на звуки, тому прокидаються легше.



Сон із собакою може мати негативні наслідки / Фото Unsplash

Водночас існують і міфи, пов'язані з дозволом собаки лежати на ліжку. Багато хто переконує, що через це пес нібито стане домінантним або розбещеним. Іноді спільний сон справді пов'язують із поведінковими проблемами, але незрозуміло, що є причиною, а що наслідком.

Наприклад, собака з тривогою розлуки може проситися в ліжко до господаря, але часом надмірна близькість формується вже через звичку спати разом. Буває й так, що проблема не в самому спільному сні. Натомість пес зі схильністю до "охорони ресурсів" може гарчати, захищаючи місце на ліжку, але корінь проблеми – у поведінці, а не у факті спільного сну.

Фахівці стверджують, що для врівноваженої та добре вихованої собаки сон поряд із господарем зазвичай не несе негативу. Часом навіть навпаки це зміцнює емоційний зв'язок і приносить комфорт обом.

Зауважте! Якщо ж у тварини є прояви агресії чи інші труднощі, які посилюються через спільний сон, варто організувати їй окреме місце та звернутися до фахівця з поведінки або ветеринара.

Свою думку стосовно цієї проблеми висловив також кінолог Віталій Новіков. Він зауважує, що собак таки можна пускати на ліжко, однак варто дотримуватися певних чітких правил. А у випадку якщо пес дозволяє собі агресивну поведінку або ж робить капості, варто відразу ввести заборону.

На що звернути увагу, даючи собаці доступ до вашого ліжка: дивіться відео

Що хорошого може принести дозвіл собаці спати на ліжку?

Попри недоліки, багато власників дозволяють улюбленцям спати поряд, адже плюси часто переважають мінуси. Відомо, що домашні тварини можуть позитивно впливати на фізичне й психічне здоров'я людини, а спільний сон збільшує час близького контакту.

Це підсилює відчуття затишку й підтримки. Фахівці говорять, що собака може зменшувати тривожність і дарувати відчуття безпеки. До того ж у холодну ніч це ще й природна "грілка". А ранок із радісним маханням хвоста для багатьох – безцінний бонус.

Якщо ви все ж дозволяєте своєму гавчику спати поряд з вами, варто подбати про ваш і його комфорт. Експерти радять пам'ятати про такі прості правила:

запрошуйте улюбленця на ліжко лише за власною ініціативою, щоб саме ви визначали межі;

облаштуйте альтернативне місце поруч (лежанку або килимок), якщо собака захоче перейти туди вночі;

переконайтеся, що великій тварині достатньо простору;

малим або літнім собакам краще облаштувати спальне місце на підлозі поряд або встановити спеціальні сходинки, щоб уникнути травм;

щоб зберегти постіль чистою, використовуйте покривала чи матеріали, стійкі до шерсті та бруду.

Які основні команди має знати кожен пес?