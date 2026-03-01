Впрочем, объяснений пользы и вреда такого поведения может быть довольно много. Подробно о том, стоит ли пускать хвостатого на свою кровать, рассказывают эксперты из American Kennel Club.

Интересно Тайный язык любимцев: кинологи объяснили, почему собака кладет на вас свои лапы

Какие риски существуют при разрешении собаке ложиться на кровать?

В исследовании, опубликованном в журнале Human Nature, ученые проанализировали привычку позволять собаке спать в одной кровати или спальне с человеком и сравнили это с практикой совместного сна взрослых и детей. Оказалось, что такая традиция – не новинка современности.

В разные исторические периоды некоторые культуры считали сон рядом с животными полезным. Например, австралийские аборигены ложились спать возле собак, чтобы согреться и защититься от злых духов. Зато современное общество чаще подчеркивает именно на рисках.

В частности, пес способен обострять аллергии, а также существует небольшой риск передачи инфекций между животным и человеком, хотя такие случаи встречаются редко.

Говорится также о качестве сна. Так, некоторые исследования показывают, что люди, которые делят кровать с любимцем, чаще жалуются на беспокойный сон. Причина может крыться в особенностях сна собак, ведь они имеют несколько циклов сна и бодрствования за ночь, тогда как люди обычно имеют один длительный период сна. Кроме того, собаки даже во сне реагируют на звуки, поэтому просыпаются легче.



Сон с собакой может иметь негативные последствия / Фото Unsplash

В то же время существуют и мифы, связанные с разрешением собаки лежать на кровати. Многие убеждают, что из-за этого пес якобы станет доминантным или развращенным. Иногда совместный сон действительно связывают с поведенческими проблемами, но непонятно, что является причиной, а что следствием.

Например, собака с тревогой разлуки может проситься в постель к хозяину, но порой чрезмерная близость формируется уже из-за привычки спать вместе. Бывает и так, что проблема не в самом совместном сне. Зато пес со склонностью к "охране ресурсов" может рычать, защищая место на кровати, но корень проблемы – в поведении, а не в факте совместного сна.

Специалисты утверждают, что для уравновешенной и хорошо воспитанной собаки сон рядом с хозяином обычно не несет негатива. Иногда даже наоборот это укрепляет эмоциональную связь и приносит комфорт обоим.

Заметьте! Если же у животного есть проявления агрессии или другие трудности, которые усиливаются из-за совместного сна, стоит организовать ей отдельное место и обратиться к специалисту по поведению или ветеринару.

Свое мнение по этой проблеме высказал также кинолог Виталий Новиков. Он отмечает, что собак таки можно пускать на кровать, однако следует придерживаться определенных четких правил. А в случае если пес позволяет себе агрессивное поведение или делает пакости, стоит сразу ввести запрет.

На что обратить внимание, давая собаке доступ к вашей кровати: смотрите видео

Что хорошего может принести разрешение собаке спать на кровати?

Несмотря на недостатки, многие владельцы позволяют любимцам спать рядом, ведь плюсы часто перевешивают минусы. Известно, что домашние животные могут положительно влиять на физическое и психическое здоровье человека, а совместный сон увеличивает время близкого контакта.

Это усиливает ощущение уюта и поддержки. Специалисты говорят, что собака может уменьшать тревожность и дарить ощущение безопасности. К тому же в холодную ночь это еще и естественная "грелка". А утро с радостным маханием хвоста для многих – бесценный бонус.

Если вы все же позволяете своему лайке спать рядом с вами, стоит позаботиться о вашем и его комфорте. Эксперты советуют помнить о таких простых правилах:

приглашайте любимца на кровать только по собственной инициативе, чтобы именно вы определяли границы;

обустройте альтернативное место рядом (лежанку или коврик), если собака захочет перейти туда ночью;

убедитесь, что большому животному достаточно пространства;

маленьким или пожилым собакам лучше обустроить спальное место на полу рядом или установить специальные ступеньки, во избежание травм;

чтобы сохранить постель чистой, используйте покрывала или материалы, устойчивые к шерсти и грязи.

Какие основные команды должен знать каждый пес?