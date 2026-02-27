Причины такой привычки четвероногих раскрывают специалисты из Southern Living. Они указывают, что таким способом лайки пытаются коммуницировать с человеком.

Что означает, когда собака кладет на вас свои лапы?

Лайки не могут сказать нам понятным языком и объяснить, чего им не хватает или что они чувствуют. Так, четырехлапые научились "общаться" с владельцами по-своему. В действиях и поведении собак на самом деле есть много логических ответов на повседневные вопросы.

Эксперты назвали 4 главных варианта, которыми можно объяснить желание собаки положить на хозяина свои лапы. Трактовка такого поведения может зависеть от контекста.

Попытка продемонстрировать свою любовь

Специалисты утверждают, что кладя на вас свои лапки, песик пытается выразить свою приязнь.

Кладя на вас лапу, когда вы его гладите, пес продолжает контакт и отвечает взаимностью,

– объяснила дрессировщица собак-помощников Ребекка Форрест.



Собаки любят класть на вас свои лапы / Фото Unsplash

Сигнал о тревоге

Стоит учитывать язык тела лайки. Если одновременно с желанием положить на вас свои лапки у любимца проявляется облизывание губ, зевота, его уши при этом приплюснуты, – пес, вероятно, чувствует неуверенность или легкий стресс и ищет у вас успокоения и поддержки. В такие моменты стоит уделить ему немного больше внимания и нежности.

Признак голода

Иногда собачья лапа у вас на коленях – это прямой сигнал голода. Об этом могут говорить и такие поведенческие маркеры как кружение вокруг миски, лай на нее, толкание носом, пристальный взгляд на вас, слежение за вами по пятам, облизывание губ, жевание посторонних предметов, повышенная бдительность или скулеж.

Если эти признаки сочетаются с "постукиванием" лапой, пес просто напоминает, что пора поесть. В то же время эксперты советуют в таких случаях реагировать не сразу. Ведь позволяя собаке самой определять время кормления, вы рискуете перекормить ее.

Просьба о помощи

Иногда этот жест может свидетельствовать о желании собаки "достучаться" до вас. Речь идет о потребности песика провести с вами больше времени, поиграть, получить игрушку. Это также может быть сигналом необходимости сходить в туалет, получить воду или удовлетворить другое желание.

Чтобы понять точный "запрос", обратите внимание на контекст: пес может тянуть вас к двери, лаять на игрушку или толкать миску. Обычно за несколько секунд становится понятно, что именно хочет ваш любимец.

Кстати, искусственный интеллект открывает принципиально новые перспективы в понимании языка животных. Ученые активно разрабатывают алгоритмы, которые анализируют вокализацию, телодвижения, мимику и другие сигналы поведения животных, чтобы переводить их в понятные человеку значения.

На что еще обратить внимание в воспитании собаки?