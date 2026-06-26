Не все так просто: чи законно забирати безпритульного собаку додому

Побачивши безпритульного собаку на вулиці, багато українців вирішують прихистити тварину у себе вдома. Однак не всі знають, що в окремих випадках закон вимагає дотримання певних правил.

Про це йдеться у Цивільному кодексі України.

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Що треба врахувати перед тим, як забрати безпритульного собаку додому?

Якщо людина знайшла собаку, який може мати власника, вона повинна вжити заходів для його пошуку. Якщо господар невідомий, про знайдену тварину необхідно повідомити орган місцевого самоврядування протягом трьох днів, щоб розпочати пошук.

Водночас закон не забороняє тимчасово прихистити собаку вдома та доглядати за ним під час цього. Щобільше, саме утримання тварини в безпечних умовах часто є найкращим рішенням для її здоров'я та безпеки.

Якщо господар не буде знайдений або не заявить свої права на тварину протягом визначеного законом терміну, право власності може перейти до особи, яка утримувала собаку.

Окремо фахівці рекомендують після порятунку тварини звернутися до ветеринарного лікаря. Собаку варто перевірити на наявність чіпа, вакцинувати за потреби, провести огляд та оформити ветеринарний паспорт. Це допоможе офіційно зареєструвати улюбленця та уникнути проблем у майбутньому.

Якщо ж тварину взяли з комунального притулку або центру утримання безпритульних тварин, новий власник зазвичай отримує всі необхідні документи одразу під час передачі собаки.

Які документи повинна мати собака?

Як повідомляють на офіційному сайті Верховної ради, у 2026 році основним документом для собаки вважається ветеринарний паспорт. У ньому містяться дані про власника, породу тварини, усі щеплення та ветеринарні процедури. Без цього документа неможливо офіційно перевозити тварину в транспорті, брати участь у виставках або перетинати державний кордон.

Також дедалі більшого поширення набуває обов’язкове чіпування собак. Мікрочіп містить унікальний номер тварини, який вноситься до бази даних і дублюється у ветеринарному паспорті. Саме чіп дозволяє швидко встановити власника у випадку втрати тварини або перевірити її ідентифікацію під час подорожей.

Ще однією обов’язковою вимогою є щорічна вакцинація від сказу. Відмітка про щеплення повинна бути внесена у ветеринарний паспорт із печаткою клініки та підписом лікаря.

Варто зазначити, що у державних клініках мінімальний пакет може коштувати від 500 до 1500 гривень, тоді як у приватних ветеринарних центрах ціни нерідко сягають 3000 гривень і більше.