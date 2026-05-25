Собака-рятувальниця Юрі отримала престижну нагороду на Каннському кінофестивалі

Хоча Каннський кінофестиваль традиційно асоціюється із зірками світового кіно, цього року неабияку увагу привернула чилійська собака-рятівниця на ім'я Юрі. Вона здобула неофіційну, але престижну нагороду Palm Dog за роль у драмі La Perra. Судді високо оцінили природність її гри та важливу роль у розвитку сюжету.

Відзнакою для переможниці став червоний нашийник із написом Palm Dog. Детальніше про це йдеться в матеріалі інформаційної агенції Reuters.

Що відомо про акторські таланти собаки?

Режисерка стрічки Домінга Сотомайор Кастільйо вийшла на сцену на узбережжі Французької Рив'єри разом із іншим собакою-рятівником на ім'я Апокаліпсис, який символічно отримав нагороду замість Юрі під оплески та навіть гавкіт глядачів.

Довідка. Премія Palm Dog, назва якої є жартівливою алюзією на головну нагороду фестивалю – Золота пальмова гілка, виникла у 2001 році з ініціативи кіножурналіста Тобі Роуз. Спочатку її сприймали як гумористичний супровід фестивалю, однак із часом вона перетворилася на почесну відзнаку, на яку звертають серйозну увагу в кіносередовищі.



Фільм "La Perra", представлений у програмі Directors' Fortnight, розповідає історію жінки, яка живе на віддаленому острові в Чилі і несподівано бере до себе цуценя Юрі. За словами членкині журі та кіножурналістки Венді Мітчелл, стрічка переконливо демонструє зв'язок між героїнею та собакою, а також те, як поява тварини змінює життя жінки на краще.

Вона наголосила, що сила ролі Юрі не у трюках, а в щирості й правдивості взаємодії з персонажкою. Інша суддя, критикиня та ведуча подкасту Girls On Film Анна Сміт пояснила, що для журі важливо, аби собака була невіддільною частиною історії, а не другорядним елементом. Саме це, за її словами, і зробило Юрі гідною переможницею.

Чим унікальна Юрі?

До зйомок у фільмі Юрі жила в притулку організації Mirada Animal Chile, яка займається порятунком і доглядом за покинутими тваринами.

Під час підготовки до знімального процесу кінокомпанія PLANTA разом із дресирувальниками Ніколасом Каррільо та Марселою Карраско працювала над адаптацією й навчанням собаки, піклуючись про неї до моменту, коли вона отримала нову домівку.

Юну версію героїні – Юрі в дитинстві – зіграла молода собака Тормента Марія, також із притулку, яку згодом прихистив один із учасників знімальної команди. Після завершення роботи над фільмом Юрі, за словами продюсерів, теж знайшла сім’ю та нині живе в безпечних і комфортних умовах.

Хто ще з пухнастиків відзначився своєю харизмою?

Загалом у боротьбі за Palm Dog вона випередила ще шістьох чотирилапих "акторів". Окрему відзнаку Grand Jury Prize отримала ще одна собака-рятівниця – Лола, яка знялася в драмі I See Buildings Fall Like Lightning про життя п'ятьох друзів у британському Бірмінгемі.

Цей фільм також демонстрували в межах Directors' Fortnight. Організатор премії Тобі Роуз наголосив, що журі дуже прискіпливо оцінює кожного претендента, а рівень "собачих" ролей із року в рік залишається надзвичайно високим.

Серед попередніх лауреатів – бордер-колі Мессі з фільму Anatomy of a Fall, який згодом став телевізійною знаменитістю у Франції, а також джек-рассел Уггі, чия поява у стрічці The Artist спричинила хвилю популярності цієї породи у світі.

Експерти Royal Kennel Club пояснюють, що назва породи пов'язана з прикордонними територіями між Англією, Шотландією та Уельсом, де ці собаки вперше проявили себе під час випасання овець у гірській і пагористій місцевості. Завдяки кмітливості, швидкій реакції та здатності адаптуватися до різних завдань бордер-коллі успішно використовують не лише в спортивних дисциплінах для собак, а й у службовій роботі – зокрема для пошуку вибухових речовин і наркотиків.