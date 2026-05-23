Водночас ветеринари мають суперечливі погляди щодо цього. Про це пише The Washington Post.

Чому власники тварин звертаються до екстрасенсів?

Дедалі більше людей готові платити десятки й навіть сотні доларів за "спілкування" з домашніми улюбленцями. Особливо популярними такі послуги стали серед господарів, які вирушають у відпустки та хвилюються через емоційний стан своїх котів або собак.

Екстрасенси для тварин стверджують, що можуть отримувати від улюбленців емоції, образи, думки та навіть конкретні побажання щодо подорожей чи перебування вдома.

Однією з найвідоміших комунікаторок з тваринами стала Елізабет Бодуїн. Вона розповіла історію собаки Клео – помісі мопса та бігля, яка нібито "поділилася" враженнями від подорожі до Іллінойсу.

"Це велике "так"!" – заявила Бодуїн, відповідаючи на запитання господарки собаки про те, чи хотіла б Клео знову вирушити у подорож.

За словами екстрасенски, тварині сподобалися поїздки у машині, готелі та зустрічі з родичами господарів, однак не сподобалися холодні доріжки та трава біля орендованого будинку.

Сеанс Елізабет Бодуїн / Фото The Washington Post

Більшість таких фахівців проводять консультації дистанційно. Для "сеансу" їм достатньо фотографії тварини та базової інформації про неї.

Комунікаторка Мерібет Декер пояснила, що намагається "заспокоїти" домашніх улюбленців, коли господарі залишають їх на час подорожей.

Я відчуваю, як у них справи. Часто у них все добре; іноді вони трохи нервують, тому я запевняю їх, що їхні люди повернуться додому,

– сказала вона.

Деякі екстрасенси навіть створюють окремі "пакети" послуг для людей, які їдуть у відпустку. Наприклад, Декер пропонує сервіс "Листівки від вашого улюбленця", у межах якого щодня перевіряє емоційний стан котів і собак.

Екстрасенси також стверджують, що отримують від улюбленців сигнали у вигляді образів, емоцій або фізичних відчуттів.

"Тварини надсилають нам свої думки, свої почуття, образи в їхніх головах і почуття у своєму тілі", – пояснила спеціалістка з комунікації з тваринами Лора Стінчфілд.

Що про це думають ветеринари?

У матеріалі The Guardian журналісти звернули увагу на зростання популярності так званих "комунікаторів з тваринами" й у Великій Британії – людей, які стверджують, що можуть телепатично "спілкуватися" з домашніми улюбленцями.

На тлі цього видання поспілкувалося і з ветеринарами, аби зрозуміти, як фахівці ставляться до подібної практики. Однією з експерток стала Аледа Ченг, яка зізналася, що спочатку сприймала таких екстрасенсів із великим скепсисом.

За її словами, вона вважала це частиною псевдонауки та не бачила жодних доказів ефективності таких методів. Втім, згодом її позиція дещо змінилася після кількох випадків у роботі з пацієнтами та їхніми власниками.

Ченг розповіла, що деякі господарі після консультацій із "комунікаторами" ставали уважнішими до поведінки тварин і краще реагували на їхній стрес чи тривожність. Водночас ветеринарка наголосила, що подібні практики не можуть замінити професійну медичну допомогу або поведінкову терапію.

Не можна замінювати науку духовністю. Якщо тварина демонструє зміни у поведінці, апатію, агресію чи тривожність, насамперед потрібно звертатися до ветеринара, а не покладатися лише на слова екстрасенсів. У деяких випадках такі консультації можуть допомогти власникам уважніше ставитися до емоційного стану улюбленця, але вони не повинні підміняти медичну діагностику, лікування чи професійну поведінкову терапію,

– наголосила Ченг.

На думку фахівчині, інтерес до екстрасенсів для тварин часто пов’язаний із сильним емоційним зв’язком між людьми та їхніми улюбленцями. Саме тому, вважає вона, власники іноді шукають "додатковий спосіб" зрозуміти свого собаку чи кота, навіть якщо наукового підтвердження таким практикам поки немає.

Як без екстрасенсів зрозуміти настрій вашого собаки?

Собаки не можуть прямо сказати про свій дискомфорт, однак їхній емоційний стан часто проявляється через поведінку та мову тіла. Кінологи й ветеринари попереджають, що деякі звичні для людей жести можуть викликати у тварин стрес і тривогу.

Фахівці також радять використовувати спеціальний тест PEEP, який допомагає вчасно помітити ознаки пригніченого стану улюбленця. Чотирилапі часто демонструють свої емоції через пози, рухи, вираз морди та поведінку, однак власники не завжди правильно трактують ці сигнали.

Навіть уважні господарі можуть помилково сприймати стресові реакції тварини як звичайну поведінку. Кінологи наголошують, що однією з найпоширеніших помилок є людська звичка обіймати собак. Для людей це спосіб проявити любов і турботу, однак для багатьох тварин тісний фізичний контакт може бути джерелом дискомфорту.

Фахівці радять звертати увагу на зміни у мові тіла тварини. Зокрема, про нервовий або пригнічений стан можуть свідчити:

напружена поза; притиснуті назад вуха;

часте облизування;

натягнуті губи;

піднята лапа;

уникання контакту з людьми.

Водночас ознаками спокою та гарного настрою ветеринари називають розслаблене тіло, природне положення вух, вільні рухи та спокійний вираз морди з привідкритим ротом.