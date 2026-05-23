В то же время ветеринары имеют противоречивые взгляды на этот счет. Об этом пишет The Washington Post.

Смотрите также Почему собаки лучше людей: научное исследование раскрыло неожиданные факты

Почему владельцы животных обращаются к экстрасенсам?

Все больше людей готовы платить десятки и даже сотни долларов за "общение" с домашними любимцами. Особенно популярными такие услуги стали среди хозяев, которые отправляются в отпуска и волнуются из-за эмоционального состояния своих кошек или собак.

Экстрасенсы для животных утверждают, что могут получать от любимцев эмоции, образы, мысли и даже конкретные пожелания относительно путешествий или пребывания дома.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Одной из самых известных коммуникаторов с животными стала Элизабет Бодуин. Она рассказала историю собаки Клео – помеси мопса и бигля, которая якобы "поделилась" впечатлениями от путешествия в Иллинойс.

"Это большое "да"!" – заявила Бодуин, отвечая на вопрос хозяйки собаки о том, хотела бы Клео снова отправиться в путешествие.

По словам экстрасенски, животному понравились поездки в машине, отеле и встречи с родственниками хозяев, однако не понравились холодные дорожки и трава возле арендованного дома.

Сеанс Элизабет Бодуин / Фото The Washington Post

Большинство таких специалистов проводят консультации дистанционно. Для "сеанса" им достаточно фотографии животного и базовой информации о нем.

Коммуникатор Мэрибет Декер объяснила, что пытается "успокоить" домашних любимцев, когда хозяева оставляют их на время путешествий.

Я чувствую, как у них дела. Часто у них все хорошо; иногда они немного нервничают, поэтому я уверяю их, что их люди вернутся домой,

– сказала она.

Некоторые экстрасенсы даже создают отдельные "пакеты" услуг для людей, которые уезжают в отпуск. Например, Декер предлагает сервис "Открытки от вашего любимца", в рамках которого ежедневно проверяет эмоциональное состояние кошек и собак.

Экстрасенсы также утверждают, что получают от любимцев сигналы в виде образов, эмоций или физических ощущений.

"Животные присылают нам свои мысли, свои чувства, образы в их головах и чувства в своем теле", – объяснила специалистка по коммуникации с животными Лора Стинчфилд.

Что об этом думают ветеринары?

В материале The Guardian журналисты обратили внимание на рост популярности так называемых "коммуникаторов с животными" и в Великобритании – людей, которые утверждают, что могут телепатически "общаться" с домашними любимцами.

На фоне этого издание пообщалось и с ветеринарами, чтобы понять, как специалисты относятся к подобной практике. Одной из експерток стала Аледа Ченг, которая призналась, что сначала воспринимала таких экстрасенсов с большим скепсисом.

По ее словам, она считала это частью псевдонауки и не видела никаких доказательств эффективности таких методов. Впрочем, впоследствии ее позиция несколько изменилась после нескольких случаев в работе с пациентами и их владельцами.

Ченг рассказала, что некоторые хозяева после консультаций с "коммуникаторами" становились внимательнее к поведению животных и лучше реагировали на их стресс или тревожность. В то же время ветеринарка отметила, что подобные практики не могут заменить профессиональную медицинскую помощь или поведенческую терапию.

Нельзя заменять науку духовностью. Если животное демонстрирует изменения в поведении, апатию, агрессию или тревожность, прежде всего нужно обращаться к ветеринару, а не полагаться только на слова экстрасенсов. В некоторых случаях такие консультации могут помочь владельцам внимательнее относиться к эмоциональному состоянию любимца, но они не должны подменять медицинскую диагностику, лечение или профессиональную поведенческую терапию,

– подчеркнула Ченг.

По мнению специалиста, интерес к экстрасенсам для животных часто связан с сильной эмоциональной связью между людьми и их любимцами. Именно поэтому, считает она, владельцы иногда ищут "дополнительный способ" понять свою собаку или кота, даже если научного подтверждения таким практикам пока нет.

Как без экстрасенсов понять настроение вашей собаки?

Собаки не могут прямо сказать о своем дискомфорте, однако их эмоциональное состояние часто проявляется через поведение и язык тела. Кинологи и ветеринары предупреждают, что некоторые привычные для людей жесты могут вызвать у животных стресс и тревогу.

Специалисты также советуют использовать специальный тест PEEP, который помогает вовремя заметить признаки подавленного состояния питомца. Четвероногие часто демонстрируют свои эмоции через позы, движения, выражение морды и поведение, однако владельцы не всегда правильно трактуют эти сигналы.

Даже внимательные хозяева могут ошибочно воспринимать стрессовые реакции животного как обычное поведение. Кинологи отмечают, что одной из самых распространенных ошибок является человеческая привычка обнимать собак. Для людей это способ проявить любовь и заботу, однако для многих животных тесный физический контакт может быть источником дискомфорта.

Специалисты советуют обращать внимание на изменения в языке тела животного. В частности, о нервном или подавленном состоянии могут свидетельствовать:

напряженная поза; прижатые назад уши;

частое облизывание;

натянутые губы;

поднятая лапа;

избегание контакта с людьми.

В то же время признаками спокойствия и хорошего настроения ветеринары называют расслабленное тело, естественное положение ушей, свободные движения и спокойное выражение морды с приоткрытым ртом.