Наградой для победительницы стал красный ошейник с надписью Palm Dog. Подробнее об этом говорится в материале информационного агентства Reuters.

Что известно об актерских талантах собаки?

Режиссер ленты Доминга Сотомайор Кастильо вышла на сцену на побережье Французской Ривьеры вместе с другой собакой-спасателем по имени Апокалипсис, который символически получил награду вместо Юри под аплодисменты и даже лай зрителей.

Справка. Премия Palm Dog, название которой является шутливой аллюзией на главную награду фестиваля – Золотая пальмовая ветвь, возникла в 2001 году по инициативе киножурналиста Тоби Роуз. Сначала ее воспринимали как юмористическое сопровождение фестиваля, однако со временем она превратилась в почетную награду, на которую обращают серьезное внимание в киносреде.

Награда Palm dog / AP / Andreea Alexandru

Фильм "La Perra", представлен в программе Directors' Fortnight, рассказывает историю женщины, которая живет на отдаленном острове в Чили и неожиданно берет к себе щенка Юри. По словам члена жюри и киножурналистки Венди Митчелл, лента убедительно демонстрирует связь между героиней и собакой, а также то, как появление животного меняет жизнь женщины к лучшему.

Она подчеркнула, что сила роли Юри не в трюках, а в искренности и правдивости взаимодействия с персонажем. Другая судья, критик и ведущая подкаста Girls On Film Анна Смит объяснила, что для жюри важно, чтобы собака была неотъемлемой частью истории, а не второстепенным элементом. Именно это, по ее словам, и сделало Юри достойной победительницей.

Чем уникальна Юри?

До съемок в фильме Юри жила в приюте организации Mirada Animal Chile, которая занимается спасением и уходом за брошенными животными.

Во время подготовки к съемочному процессу кинокомпания PLANTA вместе с дрессировщиками Николасом Каррильо и Марселой Карраско работала над адаптацией и обучением собаки, заботясь о ней до момента, когда она получила новый дом.

Юри стала звездой киноиндустрии: смотрите фото

Юную версию героини – Юри в детстве – сыграла молодая собака Тормента Мария, также из приюта, которую впоследствии приютил один из участников съемочной команды. После завершения работы над фильмом Юри, по словам продюсеров, тоже нашла семью и сейчас живет в безопасных и комфортных условиях.

Кто еще из пушистиков отличился своей харизмой?

Всего в борьбе за Palm Dog она опередила еще шестерых четвероногих "актеров". Отдельную награду Grand Jury Prize получила еще одна собака-спасительница – Лола, которая снялась в драме I See Buildings Fall Like Lightning о жизни пятерых друзей в британском Бирмингеме.

Этот фильм также демонстрировали в рамках Directors' Fortnight. Организатор премии Тоби Роуз отметил, что жюри очень тщательно оценивает каждого претендента, а уровень "собачьих" ролей из года в год остается чрезвычайно высоким.

Среди предыдущих лауреатов – бордер-колли Месси из фильма Anatomy of a Fall, который впоследствии стал телевизионной знаменитостью во Франции, а также джек-рассел Угги, чье появление в ленте The Artist вызвало волну популярности этой породы в мире.

Эксперты Royal Kennel Club объясняют, что название породы связано с приграничными территориями между Англией, Шотландией и Уэльсом, где эти собаки впервые проявили себя во время выпаса овец в горной и гористой местности. Благодаря сообразительности, быстрой реакции и способности адаптироваться к различным задачам бордер-колли успешно используют не только в спортивных дисциплинах для собак, но и в служебной работе – в частности для поиска взрывчатых веществ и наркотиков.