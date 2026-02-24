Дерев'яні домівки для холодних лапок: понад 20 будиночків для тварин виготовили на Житомирщині

У Олевській громаді на Житомирщині зооволонтери виготовили понад двадцять будиночків для безпритульних собак і чотири для котів. Їх створили, аби тварини могли пережити сильні морози та снігопади.

Ці місця позначили табличками "Пункт незламності", щоб люди не псували майно і тварини мали де сховатися від холоду, розповідає "Суспільне".

Як олевські волонтери створили будиночки для тварин?

Ініціатива стала можливою завдяки підтримці місцевих підприємців, мешканців громади та активістів, які допомагали з матеріалами, виготовленням та доглядом за тваринами.

За словами Наталії Філоненко, волонтерки, яка вже понад п’ять років опікується безпритульними котами та собаками, ідея взята з інтернету, але втілена руками однодумців на місці.

"За кожним будиночком у нас закріплена людина. За першим будиночком у нас Світлана доглядає, за другим – Ніна, за третім – Марина, а за четвертим – Тетяна. Це люди постійні, які доглядають за чистотою, годують тваринок. Якщо хвора тварина, вони нам сигналізують, ми веземо її або до ветлікаря, або за власні гроші лікуємо", – розповідає жінка.

Наталія Філоненко. Фото "Суспільне Житомир"/Василь Чепік

Волонтерка Ірина Горпиніч, яка долучилася до проєкту, розповіла, що роботи почали саме через складні погодні умови, які створили ризик для життя тварин.

Спочатку ми, звісно, хотіли організувати притулок, але це, на жаль, трохи проблематично. Побачивши за прогнозами, що насуваються сильні морози, ми вирішили допомогти тваринам і почали будувати для них будиночки,

– каже пані Ірина.

Ніна Ференець доглядає котиків на вулиці Національна. Фото "Суспільне Житомир"/Василь Чепік

Щоб конструкції служили якомога довше і були комфортні для тварин, волонтери утеплили їх і подбали про додаткове утеплювач. Одне з таких місць доглядає Світлана, місцева жителька.

"Дівчата одразу все утеплили та облаштували. Усередині будиночки додатково оббили утеплювачем. Також вони займаються стерилізацією тварин. Наразі двох собак забрали на перетримку", – розповідає жінка,

Будинок для котиків на вулиці Національна. Фото "Суспільне Житомир"/Василь Чепік

Організатори проєкту також наголошують на важливості відповідального ставлення до домашніх улюбленців: своєчасна стерилізація та догляд можуть значно зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях.

Як можна допомогти безпритульним тваринам?

Зима – один із найважчих періодів для тварин. Морози, сніг і нестача їжі особливо небезпечні для безхатніх котів і собак. У цей час навіть прості дії з боку небайдужих людей можуть стати для них вирішальними та допомогти вижити.

Організація з порятунку тварин Uanimals опублікувала кілька способів, які допоможуть тваринам пережити холод.

Подбайте про воду та їжу

Взимку тварини часто не мають доступу до води, адже сніг не замінює рідину, а калюжі й ставки стають недоступні. Винесіть на вулицю миску з теплою водою. Поставте її в місці, де ховаються тварини – біля під’їздів, у дворах, під сходами. Не забувайте регулярно міняти воду, особливо, якщо вона стоїть на вулиці, бо вона швидко замерзає.

Нагодувати тварин можна теплою їжею: супом або кашею без солі й спецій. Також підійде сухий корм, залитий гарячою водою, — він швидше зігріє та легше засвоюється. Годуйте тварин регулярно, бажано в один і той самий час. Так вони знатимуть, де і коли на них чекає їжа, і не витрачатимуть сили на безцільні пошуки.

Облаштуйте укриття

Безхатні тварини ховаються де можуть – у підвалах, під машинами, в трубах теплотрас. Але ці місця часто небезпечні та недостатньо теплі. Облаштуйте для них справжнє укриття.

Найпростіший варіант – картонна коробка. Оберіть велику й міцну коробку, щоб тварина могла лягти та розвернутися. Обмотайте її кількома шарами скотчу або поліетиленової плівки – це захистить від вологи та вітру. Усередину покладіть солому або сіно. Вони чудово зберігають тепло і, на відміну від тканини, не вбирають вологу. Стара ковдра чи плед можуть здаватися теплішими, але якщо намокнуть – покриються льодом і тварина замерзне.

Ставте будиночки в захищених від вітру місцях – під навісами, біля стін будівель, у затишних кутках дворів.

Впускайте тварин у під’їзд

Під’їзд чи підвал можуть стати порятунком у сильні морози. Впускайте тварин погрітися, але простежте, щоб вони могли вільно виходити й заходити – не зачиняйте двері на замок.

Якщо ви хочете прихистити у себе малюка, який раніше був безпритульним, то радимо звернути увагу на два нові українські проєкти. У YouTube-шоу "Притулись" відомі актори допомагають тваринам з притулків знайти дім. Проєкт надає інформацію про тварин та контакти притулків під відео, що спрощує процес адопції та допомагає фінансувати потреби притулків.

Або ж мобільний застосунок притулку "Домівка врятованих тварин" для допомоги тваринам. Користувачі можуть стати онлайн-опікунами та фінансово підтримувати тварин через цей застосунок.