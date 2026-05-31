Після шторму вівчарка опинилася прикутою до бетонної брили: причина здивувала

Стихійні лиха створюють серйозну загрозу й для чотирилапих. У місті Вудберн, штат Орегон, німецьку вівчарку знайшли прив'язаною до бетонного блока після сильного шторму.

Про те, що стало причиною цього, і як врятували чотирилапого, написали у виданні People.

Що відомо про вівчарку, знайдену після шторму?

Поліція прибула на виклик рано-вранці після повідомлення місцевого жителя, який помітив налякану тварину просто на вулиці. Чоловік нагодував собаку, дав їй води та залишався поруч, поки не приїхали правоохоронці.

Вони звільнили тварину з неволі й доставили її до притулку. Після звернення до громади поліціянти дізналися, хто власник песика.

З'ясувалося, що під час негоди вівчарка злякалася, втекла з дому та опинилася на вулиці, все ще прив'язаною. Пізніше тварину передали до окружного притулку, а згодом повернули до сім'ї.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що собака мала належний догляд, їжу та воду, однак власника притягнули до відповідальності за незаконне прив'язування тварини.



Собаку знайшли прикутою до бетонної брили / Фото Woodburn Police Department

У виданні зазначили, що закон штату Орегон обмежує час, протягом якого собаку можна тримати на прив'язі: не більше 10 годин на добу або до 15 годин за спеціальних умов. Поліція також повідомила, що працівники служби надалі відвідуватимуть родину, щоб переконатися в безпеці тварини.

