Коти по-різному спілкуються з чоловіками та жінками: що виявили науковці

Коти можуть значно частіше "розмовляти" саме з чоловіками, аніж із жінками. До такого висновку дійшли науковці після аналізу поведінки домашніх улюбленців під час зустрічі господарів.

Дослідники Університету Анкари припускають, що причина може критися у різному стилі спілкування чоловіків і жінок із тваринами.

Чому коти по-різному поводяться з чоловіками та жінками?

Коти по-різному поводяться з чоловіками та жінками Нове дослідження турецьких вчених показало несподівану закономірність: коти значно частіше нявкають, муркочуть або видають інші звуки, коли вітають саме чоловіків.

Науковці з Університету Анкари проаналізували відео, записані 31 власником котів. Учасників попросили зафіксувати момент повернення додому та поводитися максимально природно, аби не впливати на поведінку тварини.

Після аналізу відео виявилося, що чоловіки в середньому чули 4,3 вокалізації від своїх котів протягом перших 100 секунд після повернення додому. У жінок цей показник був значно нижчим – лише 1,8 вокалізації.

Дослідники наголошують, що різниця виявилася статистично суттєвою. Водночас ні вік тварини, ні її стать, ні порода майже не впливали на результати.

Під час дослідження науковці аналізували 22 різні типи поведінки котів. Серед них – позіхання, рухи хвостом, тертя об ноги господаря, реакції біля миски з їжею та інші сигнали. Однак саме вокалізація стала єдиною поведінковою особливістю, яка суттєво залежала від статі власника.

Вчені припускають, що пояснення може бути пов’язане з особливостями комунікації. Попередні дослідження свідчать, що жінки зазвичай уважніше реагують на емоції котів, частіше взаємодіють із ними та краще розпізнають їхні сигнали. Через це котам, ймовірно, не потрібно настільки активно привертати увагу жінок голосом. Натомість чоловікам домашні улюбленці можуть "сигналізувати" голосніше та частіше.

Можливо, чоловікам потрібні більш чіткі вокалізації, щоб помітити та зрозуміти потреби своїх котів,

– припускають автори дослідження.

Цікаво, що вокалізація майже не була пов’язана з іншими моделями поведінки. Це означає, що нявкання не обов’язково свідчило про голод чи стрес.

На думку дослідників, коти можуть використовувати голос як окремий інструмент комунікації з людьми – для привернення уваги, демонстрації прихильності або взаємодії з господарем. Вчені також наголошують, що котячі привітання є "мультимодальними" – тобто тварини одночасно використовують різні сигнали: пози тіла, рухи хвоста, дотики та звуки.

Попри те, що коти живуть поруч із людьми вже тисячі років, науковці й досі відкривають нові деталі їхньої поведінки та способів спілкування.

Автори роботи визнають, що дослідження має певні обмеження – у ньому брали участь лише 31 власник з однієї країни. Однак використання реальних відеозаписів дозволило отримати більш точні результати, ніж звичайні опитування власників тварин.

Науковці переконані, що такі спостереження допомагають краще зрозуміти емоції котів і те, як домашні улюбленці будують взаємодію з людьми.

Чому взагалі коти нявкають?

Домашні коти нявкають значно частіше людям, ніж іншим котам. Саме так тварини навчилися комунікувати з людьми за тисячі років життя поруч із людиною.

Науковці з Cornell University пояснюють, що коти використовують нявкання як спосіб отримати їжу, увагу, турботу або реакцію від господаря. Дослідники вважають, що тварини поступово адаптували свої звуки спеціально під людське сприйняття.

Фахівці зазначають, що дорослі коти у природі рідко використовують нявкання для комунікації між собою. Натомість цей звук переважно спрямований саме на людей. За словами дослідника Ніколаса Нікастро з Cornell University, коти чудово навчилися "керувати" людьми через голосові сигнали. Вони змінюють інтонацію, тривалість та гучність нявкання залежно від того, чого хочуть досягти.

Наприклад, коротке та м'яке нявкання може означати привітання або прохання уваги, тоді як довгі й низькі звуки часто сигналізують про вимогу їжі чи дискомфорт.

Інше дослідження Cornell Feline Health Center показало, що деякі коти здатні змінювати тональність голосу так, щоб вона нагадувала плач людського немовляти. Саме тому людям складно ігнорувати котяче нявкання. Науковці вважають, що за роки одомашнення коти навчилися використовувати ті звуки, які викликають у людини найсильнішу емоційну реакцію.

Причини котячого нявкання можуть бути різними:

прохання їжі;

бажання уваги;

стрес або тривога;

самотність;

привітання господаря;

біль або дискомфорт;

прохання відчинити двері чи вікно.

Ветеринари радять звертати увагу на різкі зміни у поведінці тварини. Якщо кіт почав нявкати значно частіше або голосніше без очевидної причини, це може свідчити про проблеми зі здоров'ям.