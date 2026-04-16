Шість годин скавчав під руїнами: журналіст у Києві допоміг врятувати собаку з-під завалів

У Подільському районі Києва після російського обстрілу з-під завалів дістали собаку, яка провела під руїнами близько шести годин. Тварина вижила попри серйозні руйнування та ризик повторного обвалу конструкцій.

До порятунку долучився кореспондент NV Сергій Окунєв, який допоміг витягнути переляканого пса на поверхню.

Як журналіст зміг витягти перелякану хаскі з-під завалів?

У Києві після нічного російського удару вдалося врятувати собаку, яка опинилася під завалами зруйнованого будинку у Подільському районі. Тварина провела під уламками близько шести годин, перш ніж її змогли дістати на поверхню.

Кадри порятунку показав Сергій Окунєв. За його словами, собака перебувала у пастці в частині напівзруйнованого будинку та сильно боялася – з-під завалів було чути скавчання.

Будинок зазнав значних руйнувань внаслідок удару. У момент обстрілу там перебували люди – мати з дитиною. Їх оперативно деблокували рятувальники, після чого постраждалим почали надавати допомогу медики. Поруч із будинком утворилася велика вирва, що ускладнювало проведення рятувальних робіт. Через ризик обвалу конструкцій доступ до місця, де перебувала тварина, залишався небезпечним, тому операція тривала кілька годин.

Зрештою собаку – дівчинку породи хаскі – вдалося витягнути живою. Попри пережите, вона виглядала відносно бадьорою. Після порятунку тварина емоційно відреагувала та навіть облизала чоловіка, який допоміг її дістати.

У Києві кореспондент врятував перелякану собаку зі зруйнованого будинку: дивіться відео

Сам журналіст скромно прокоментував свою участь у порятунку, наголосивши, що не вважає це героїзмом.

У 2026 році, тим паче в Україні, на тлі того, що відбувається щодня, слово "врятував" звучить дуже гучно. Звісно, я нікого повноцінно не рятував, просто допоміг. По-справжньому рятують наші ДСНС та лікарі. До прикладу, цієї ночі чотири працівники швидкої допомоги отримали поранення під час обстрілу. Ось такі люди дійсно заслуговують на подяки та згадки,

– сказав він.

Наразі на місці продовжують працювати екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та обстежують зруйновані будівлі.

Як діяти, якщо помітили тварину, яка постраждала від обстрілів?

UAnimals наголошує: передусім важливо подбати про власну безпеку, адже налякана тварина може поводитися агресивно. Рекомендується встановити контакт: говорити спокійно, підходити повільно та не робити різких рухів.

Наступний крок – обережно зафіксувати тварину, щоб уникнути укусів і додаткових травм. Для цього можна використати бинт, тканину або одяг, особливо якщо йдеться про собак чи котів невеликого розміру. Після цього варто оцінити стан тварини: чи вона у свідомості, як дихає, чи є кровотечі або переломи.

Якщо тварина перебуває під завалами, її слід звільняти максимально обережно, постійно стежачи за її станом. У разі виявлення поранень необхідно, за можливості, зупинити кровотечу та очистити рану. Водночас у польових умовах надати повноцінну допомогу складно, тому головне завдання – якнайшвидше доставити тварину до ветеринарної клініки.

Якщо це неможливо, тварину потрібно перемістити у безпечне місце, забезпечити тепло, воду та спокій і знайти можливість показати її спеціалісту. Для транспортування важливо правильно зафіксувати тварину, особливо якщо вона не може рухатися, то у такому разі використовують імпровізовані ноші.

Фахівці також попереджають, що навіть за відсутності видимих травм у тварини можуть бути внутрішні ушкодження. Саме тому будь-яка врятована тварина обов’язково потребує огляду ветеринара.

