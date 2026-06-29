"Галаслива зграя": папужки, врятовані від війни, проходять реабілітацію у Київському зоопарку

Врятовані під час війни папуги, які мешкають у Київському зоопарку, продовжують проходити реабілітацію в літньому авіарії. Цього сезону для хвилястих папуг, корел і нерозлучників суттєво оновили простір, доповнивши його новими елементами для активності, дослідження довкілля та відпочинку.

Про відновлення птахів розповіли на сторінці Київського зоологічного парку загальнодержавного значення.

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Що відомо про папужок у зоопарку Києва?

В окремому вольєрі встановили зручні присади, натуральні канати, дерев'яні драбинки, різноманітні лазалки, інтерактивні іграшки та спеціальні гризунки, які допомагають птахам підтримувати природну поведінку та фізичну активність.

У КиївЗоо зазначають, що реабілітація птахів полягає не лише у спеціальному догляді та збалансованому харчуванні. Не менш важливим є правильно організований простір, який заохочує пернатих рухатися, досліджувати навколишнє середовище та реалізовувати свої природні інстинкти.

Саме тому в зоопарку постійно працюють над удосконаленням авіаріїв, регулярно доповнюючи їх новими елементами збагачення середовища, щоб "велика та галаслива зграя різноманітних папужок" почувалася комфортно.

Побачити врятованих мешканців оновленого літнього авіарію можна на центральній алеї Київського зоопарку, неподалік від фонтану, де вони вже освоюють новий простір і тішать відвідувачів своєю активністю та яскравим різнобарв'ям.

Пернаті у Київському зоопарку: дивіться фото

Раніше ми розповідали про те, що африканський сірий папуга (жако) вважається одним із найкращих імітаторів людської мови й навіть може підтримувати прості "розмови". Добре відтворюють слова також амазони, ари та какаду.

Крім того, папуги здатні запам'ятовувати індивідуальні голосові сигнали – своєрідні "імена", які використовують для спілкування між собою та взаємодії з людьми.