О спасении птиц рассказали на странице Киевского зоологического парка общегосударственного значения.

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Что известно о попугаях в киевском зоопарке?

В отдельном вольере установили удобные сиденья, натуральные канаты, деревянные лесенки, разнообразные лазалки, интерактивные игрушки и специальные грызунки, которые помогают птицам поддерживать естественное поведение и физическую активность.

В "КиевЗоо" отмечают, что реабилитация птиц заключается не только в специальном уходе и сбалансированном питании. Не менее важно правильно организованное пространство, которое побуждает пернатых двигаться, исследовать окружающую среду и реализовывать свои природные инстинкты.

Именно поэтому в зоопарке постоянно работают над усовершенствованием вольеров, регулярно дополняя их новыми элементами обогащения среды обитания.

Увидеть спасенных обитателей обновленного летнего вольера можно на центральной аллее Киевского зоопарка, недалеко от фонтана, где они уже осваивают новое пространство и радуют посетителей своей активностью и ярким разноцветьем.

Пернатые в Киевском зоопарке: смотрите фото

Ранее мы рассказывали о том, что африканский серый попугай (жако) считается одним из лучших имитаторов человеческой речи и даже может поддерживать простые "разговоры". Хорошо воспроизводят слова также амазоны, ары и какаду.

Кроме того, попугаи способны запоминать индивидуальные голосовые сигналы — своеобразные "имена", которые они используют для общения между собой и взаимодействия с людьми.