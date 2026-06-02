В Україні створюють перший петфрендлі гайд для бізнесу: що він змінить

В Україні розпочали роботу над першим комплексним петфрендлі гайдом для бізнесів. Він має допомогти компаніям створювати комфортні умови для відвідувачів із домашніми улюбленцями.

Документ охопить не лише питання допуску тварин до закладів, а й стандарти облаштування простору, комунікації та врегулювання можливих конфліктних ситуацій. Його створили мережа зоомаркетів MasterZoo та ГО "Безбар'єрність".

Яким буде перший посібник з петгостинності?

Метою гайду є формування єдиних підходів до взаємодії закладів із відвідувачами, які приходять разом зі своїми домашніми тваринами.

Ініціатори проєкту зазначають, що наразі багато українських компаній прагнуть бути відкритими для клієнтів із собаками чи котами, однак не мають чітких рекомендацій щодо організації такого простору. Саме тому новий довідник має стати практичним інструментом для підприємців, керівників закладів, торгівельних центрів, офісів та інших громадських просторів.

Очікується, що документ міститиме:

покрокові рекомендації щодо облаштування приміщень і прилеглих територій,

правил перебування тварин у закладах,

стандартів комунікації між персоналом та відвідувачами,

механізмів реагування на потенційно конфліктні ситуації.

Останніми роками в Україні суттєво зросла кількість домашніх улюбленців. За даними авторів проєкту, від початку повномасштабної війни чисельність домашніх тварин збільшилася більш ніж на 340 тисяч, а загальна кількість котів і собак у країні сягнула майже 17,72 мільйона.

Паралельно змінюється й ставлення суспільства до домашніх улюбленців. Все більше українців сприймають тварин як повноправних членів родини та прагнуть проводити з ними час не лише вдома, а й під час роботи, відпочинку, покупок чи подорожей.

Дослідження MasterZoo, проведене у квітні 2026 року, показало, що понад 67% власників тварин беруть своїх улюбленців із собою до громадських місць щодня або кілька разів на тиждень. Водночас понад половина опитаних регулярно стикається з різноманітними бар’єрами – від заборони на вхід до відсутності необхідної інфраструктури. Бізнес також бачить попит на петфрендлі середовище

Опитування свідчить, що українці дедалі частіше обирають заклади, які створюють комфортні умови для відвідувачів із тваринами. Близько 90% респондентів повідомили, що надають перевагу саме таким локаціям, а понад 83% готові навіть витрачати більше коштів у місцях, де продумані умови для перебування домашніх улюбленців.

На думку розробників гайду, це свідчить про те, що петфрендлі підхід поступово стає не лише соціальною ініціативою, а й важливою конкурентною перевагою для бізнесу.

Окремий акцент у документі планують зробити на питаннях безбар’єрності, взаємоповаги між усіма відвідувачами та створення комфортного середовища як для власників тварин, так і для людей, які не мають домашніх улюбленців.

Завершити роботу над документом планують у липні 2026 року. Після презентації гайд стане доступним для українського бізнесу та може стати основою для формування нових стандартів петгостинності в країні.

Як зараз дізнатися чи заклад є петфрендлі?

У Києві презентували оновлену петфрендлі-мапу, яка допомагає власникам домашніх тварин знаходити комфортні місця для прогулянок, відпочинку та отримання необхідних послуг.

Ініціативу реалізували компанія ЛУН та мережа зоомаркетів MasterZoo, зібравши на одній платформі сотні локацій, дружніх до чотирилапих. До інтерактивної мапи увійшли близько 450 об'єктів по всій столиці. Серед них – понад 250 майданчиків для вигулу собак, майже 100 ветеринарних клінік та близько 100 кафе й закладів, де відвідувачів готові приймати разом із домашніми улюбленцями.

Користувачі можуть переглядати детальну інформацію про кожну локацію, зокрема дізнаватися про наявність огорожі, лавок, урн, спеціальних тренажерів для дресирування собак та можливість вигулу без повідця. Це дозволяє власникам тварин заздалегідь оцінити комфорт і безпеку обраного місця.

Найбільше майданчиків для вигулу собак розташовано у Шевченківському районі столиці, де їх налічується 57. Також значна кількість таких зон працює у Дарницькому та Голосіївському районах. Приблизно чверть усіх майданчиків обладнані спеціальними елементами для тренування тварин.

Водночас лідером за кількістю закладів, відкритих для відвідувачів із домашніми улюбленцями, став Печерський район. Високі показники також мають Шевченківський і Подільський райони, де працює найбільше кафе та інших громадських просторів із pet-friendly підходом.

Які заклади є петфрендлі у різних містах?

У великих містах України дедалі активніше розвивається культура pet-friendly закладів, які дозволяють відвідувачам приходити разом із домашніми улюбленцями.

У Львові останніми роками з'явилося чимало просторів, де для тварин облаштовують окремі зони відпочинку, миски з водою та навіть спеціальне меню.

Не відстає і Луцьк, де місцеві заклади поступово адаптують свої простори до потреб власників собак і котів, роблячи відпочинок комфортнішим для всіх гостей.

У Києві pet-friendly інфраструктура розвивається особливо активно: окрім закладів харчування, до неї долучаються кав'ярні, коворкінги, магазини та громадські простори.