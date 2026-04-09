Живе на гірських вершинах, носить "дреди" й рятує людей: хто такий пес Сікро з Драгобрату
- Пес Сікро, угорська вівчарка, патрулює в горах Драгобрату.
- Він привертає увагу передусім своєю зовнішністю — кудлань носить так звані "дреди".
Є собаки, створені для гір і вірної служби людям. Одним із таких є пес на ім'я Сікро, якого можна зустріти на Драгобраті. Собака породи комондор, або ж угорська вівчарка, вже кілька років рятує людей у горах на Закарпатті.
Собаку обожнюють туристи й частенько діляться емоціями від зустрічі з ним у мережі.
Що відомо про легендарного пса Сікро з Драгобрату?
Історією кудлатого рятувальника поділилися в ДСНС. Там зазначили, що господар песика обожнював гірський екстрим і постійно допомагав у пошуках загиблих туристів. Сікро разом із ним звикав до виходів у гори й нині почуває себе в Карпатах як удома.
Однак, на жаль, власник Сікро помер, але його справу продовжує пес. Кудлань і надалі бере участь у пошукових операціях або ж допомагає травмованим мандрівникам.
До речі, у перекладі з угорської його ім'я означає "іскра".
Рятувальники розповіли одну з історій, коли кудлань сидів поруч з пораненим туристом і лизав йому руку, поки чоловікові надавали першу допомогу. Собака тоді взяв на себе відповідальність за ментальний стан постраждалого, адже, як наголосили в ДСНС, "Сікро – чудовий психолог".
Пізніше він супроводжував ноші з травмованим до самого низу.
Взагалі, Сікро вже став легендою туристичних Карпат,
— написали рятувальники.
Пес привертає увагу незвичним зовнішнім виглядом – він неймовірно кудлатий і має шерсть, яку порівнюють з дредами. За такою зачіскою у пса не те що очей не видно – його й самого можна загубити або ж переплутати з дивним гірським звіром. Насправді ж така зовнішність абсолютно притаманна для породи комондора.
У carpathians.travel заглибилися в історію комондора, після чого вже не дивною стає популярність цих собак серед пастухів у горах.
Якщо на отару овець, за якою слідкує собака, нападає вовк чи ведмідь, чотирилапий пастух спершу маскується під овець, вичікує потрібний момент, а тоді стрімко атакує.
Як виглядає пес Сікро: дивіться фото з мережі
Фахівці з American Kennel Club розповіли, що комондор – це потужний угорський пастуший собака, відомий своїм густим білим "джгутовим" хутром від голови до хвоста.
Це самостійна та захисна порода, яка потребує впевненого і досвідченого власника для дресирування. Її представники можуть сягати понад 70 сантиметрів у висоту й важити понад 45 кілограмів, з міцною кісткою, глибокою грудною кліткою та розвиненою мускулатурою.
Попри значну вагу, комондори рухаються легко й спритно, роблячи довгі кроки. Їхня унікальна зовнішність робить цю породу миттєво впізнаваною.
Пес Сікро став легендою Драгобрату: дивіться відео
Наш герой став упізнаваним ще й завдяки своїй особливій любові до гір. Частенько він контролює ситуацію саме на Драгобраті, там чотирилапий підтримує людей на курорті й веселить їх своїм виглядом. А його дреди — це особливість, яка покликана допомагати "бути своїм" серед отари овець.
Довідково: Драгобрат вважається найвищим гірськолижним курортом Українських Карпат. Полонина розташована на висотах 1300 – 1700 метрів над рівнем моря, на відстані 7 кілометрів від селища Ясиня, на стику хвойних лісів і альпійської зони.
Так, мандрівники вважають за щастя таки зустрісти Сікро в горах – він уже став місцевим талісманом і залюбки позує для фото зі своїми прихильниками.
Ми зустріли Сікро! Того самого Сікро, про якого на Драге розповідають легенди. Сікро – пес-рятівник й душа Драгобрату,
– поділилася одна з користувачок у Threads.
Сікро збирає сотні реакцій в мережі / Скриншот
