Живе на гірських вершинах, носить "дреди" й рятує людей: хто такий пес Сікро з Драгобрату

Є собаки, створені для гір і вірної служби людям. Одним із таких є пес на ім'я Сікро, якого можна зустріти на Драгобраті. Собака породи комондор, або ж угорська вівчарка, вже кілька років рятує людей у горах на Закарпатті.

Усе, що відомо про Сікро, зібрав 24 Канал. Собаку обожнюють туристи й частенько діляться емоціями від зустрічі з ним у мережі.

Що відомо про легендарного пса Сікро з Драгобрату?

Історією кудлатого рятувальника поділилися в ДСНС. Там зазначили, що господар песика обожнював гірський екстрим і постійно допомагав у пошуках загиблих туристів. Сікро разом із ним звикав до виходів у гори й нині почуває себе в Карпатах як удома.

Однак, на жаль, власник Сікро помер, але його справу продовжує пес. Кудлань і надалі бере участь у пошукових операціях або ж допомагає травмованим мандрівникам.

До речі, у перекладі з угорської його ім'я означає "іскра".

Рятувальники розповіли одну з історій, коли кудлань сидів поруч з пораненим туристом і лизав йому руку, поки чоловікові надавали першу допомогу. Собака тоді взяв на себе відповідальність за ментальний стан постраждалого, адже, як наголосили в ДСНС, "Сікро – чудовий психолог".

Пізніше він супроводжував ноші з травмованим до самого низу.

Взагалі, Сікро вже став легендою туристичних Карпат,

— написали рятувальники.

Пес привертає увагу незвичним зовнішнім виглядом – він неймовірно кудлатий і має шерсть, яку порівнюють з дредами. За такою зачіскою у пса не те що очей не видно – його й самого можна загубити або ж переплутати з дивним гірським звіром. Насправді ж така зовнішність абсолютно притаманна для породи комондора.

У carpathians.travel заглибилися в історію комондора, після чого вже не дивною стає популярність цих собак серед пастухів у горах.

Якщо на отару овець, за якою слідкує собака, нападає вовк чи ведмідь, чотирилапий пастух спершу маскується під овець, вичікує потрібний момент, а тоді стрімко атакує.

Фахівці з American Kennel Club розповіли, що комондор – це потужний угорський пастуший собака, відомий своїм густим білим "джгутовим" хутром від голови до хвоста.

Це самостійна та захисна порода, яка потребує впевненого і досвідченого власника для дресирування. Її представники можуть сягати понад 70 сантиметрів у висоту й важити понад 45 кілограмів, з міцною кісткою, глибокою грудною кліткою та розвиненою мускулатурою.

Попри значну вагу, комондори рухаються легко й спритно, роблячи довгі кроки. Їхня унікальна зовнішність робить цю породу миттєво впізнаваною.

Наш герой став упізнаваним ще й завдяки своїй особливій любові до гір. Частенько він контролює ситуацію саме на Драгобраті, там чотирилапий підтримує людей на курорті й веселить їх своїм виглядом. А його дреди — це особливість, яка покликана допомагати "бути своїм" серед отари овець.

Довідково: Драгобрат вважається найвищим гірськолижним курортом Українських Карпат. Полонина розташована на висотах 1300 – 1700 метрів над рівнем моря, на відстані 7 кілометрів від селища Ясиня, на стику хвойних лісів і альпійської зони.

Так, мандрівники вважають за щастя таки зустрісти Сікро в горах – він уже став місцевим талісманом і залюбки позує для фото зі своїми прихильниками.

Ми зустріли Сікро! Того самого Сікро, про якого на Драге розповідають легенди. Сікро – пес-рятівник й душа Драгобрату,

– поділилася одна з користувачок у Threads.



Сікро збирає сотні реакцій в мережі

