У найбільшому притулку України "Сіріусі" запустили підписку на годування котів: як це працює

У притулку для тварин «Сіріус» запустили новий формат допомоги – щомісячну підписку на годування котів. Ініціатива дозволяє стабільно забезпечувати тварин кормом і зробити благодійність більш передбачуваною.

Наразі у притулку проживає понад 170 котів, яким потрібна постійна підтримка. Про це розповідають у "Сіріусі".

Як працює підписка?

У притулку для тварин "Сіріус" запровадили новий формат допомоги тваринам – щомісячну підписку на годування котів. Проєкт отримав назву "Погодуй котика" і покликаний забезпечити притулок стабільним фінансуванням на закупівлю корму.

Наразі у "Сіріусі" мешкає понад 170 котів, і більшість пожертв, які надходять, є разовими. Через це притулок не завжди може прогнозувати, чи вистачить коштів на харчування тварин у наступні місяці. Нова система передбачає регулярну щомісячну підтримку.

Завдяки підписці донори можуть допомагати котам на постійній основі, а притулок зможе планувати витрати наперед і забезпечувати стабільне харчування для підопічних.

У "Сіріусі" пояснюють, що головною ідеєю ініціативи є зробити благодійність більш передбачуваною та системною.

Ми хочемо, щоб благодійність перестала бути терміновою, коли все горить. Щоб коти стабільно їли добре, а люди відчували: так, я сьогодні молодець і допоміг меншеньким,

– зазначають у притулку.

Кожен, хто оформлює підписку, отримує підтвердження у вигляді відео, на якому видно, як котик їсть корм. Таким чином донори можуть побачити реальний результат своєї підтримки.

У притулку додають, що така модель допомоги дозволяє не лише закривати базові потреби тварин, а й планувати закупівлі заздалегідь, що особливо важливо в умовах нестабільного фінансування.

Хто живе у притулку?

У притулку для тварин "Сіріус" наразі живуть десятки котів і собак, які були врятовані з вулиці або передані на опіку. Тварини різні за віком, характером і поведінкою – від спокійних компаньйонів до активних і грайливих улюбленців.

Серед підопічних є як зовсім маленькі кошенята та цуценята, так і дорослі тварини, які вже сформували свій характер. У притулку зазначають, що це дозволяє кожному потенційному власнику знайти собі друга відповідно до способу життя.

Для тих, хто хоче забрати тварину додому, у притулку діє чіткий алгоритм. Спочатку пропонують переглянути анкети хвостатих, далі – пройти телефонне інтерв’ю та узгодити візит. У день приїзду майбутній власник підписує договір і забирає тварину додому.

У "Сіріусі" наголошують, що головна мета притулку – знайти кожному хвостатому відповідальну родину. Також там підкреслюють, що перед тим, як забрати тварину, важливо зважити власні можливості, адже домашній улюбленець потребує постійного догляду, уваги та турботи.

24 Канал зібрав фото деяких підопічних притулку "Сіріус", щоб допомогти тваринам швидше знайти нові родини. На світлинах можна побачити котів і собак різного віку та характеру, які наразі чекають на своїх майбутніх власників.

Собаки притулку, які чекають на люблячу родину / Фото "Сіріус"

Серед котиків у притулку є як зовсім маленькі кошенята, так і дорослі спокійні тварини з уже сформованим характером. Кожен із них має свої звички, але всіх об’єднує одне – вони шукають дім і людину, якій зможуть довіряти.

Котики притулку, які чекають на хорошого господаря / Фото "Сіріус"

