Які породи собак мають носити намордник та скільки доведеться заплатити власникам-порушникам

В Україні діють чіткі правила вигулу собак, які передбачають обов’язкове використання намордника для окремих порід. Йдеться про тварин, які вважаються потенційно небезпечними через силу, розміри або особливості поведінки.

За порушення цих норм власникам загрожують штрафи. Про це пише "ТСН".

Які породи собак повинні гуляти у наморднику?

До переліку потенційно небезпечних належать великі та фізично сильні собаки, які можуть завдати серйозної шкоди у разі агресії або неконтрольованої поведінки.

Кавказька вівчарка

Це велика службова собака з потужною статурою і розвиненим охоронним інстинктом. Вона віддана господарю, але часто проявляє настороженість до незнайомців.

Кавказька вівчарка / Фото "Вікіпедія"

Через сильний характер і схильність до домінування потребує досвідченого виховання.

Німецька вівчарка

Одна з найпопулярніших службових порід у світі. Вона розумна, добре піддається дресируванню, але має високий рівень захисного інстинкту. У стресових ситуаціях або без належного контролю може проявляти агресію.

Німецька вівчарка / Фото "Канва"

Ротвейлер

Міцний і витривалий собака з потужною щелепою. Він відданий родині, але може бути небезпечним через схильність до територіальної агресії.

Ротвейлер / Фото "Канва"

Однак без правильного виховання здатен швидко перейти до нападу.

Американський пітбультер’єр

Сильний і енергійний собака, який історично використовувався у боях. Має високий больовий поріг і сильний хват. За відсутності контролю може становити серйозну небезпеку для інших тварин і людей.

Американський підбультер'єр / Фото "Вікіпедія"

Алабай (середньоазійська вівчарка)

Велика сторожова порода з незалежним характером. Вона самостійна у прийнятті рішень і може проявляти агресію до сторонніх. Через свої розміри та силу потребує особливої відповідальності від власника.

Алабай / Фото "Канва"

Бультер’єри (усі види)

Вони активні та фізично міцні собаки з високим рівнем енергії. Ці собаки можуть бути дружніми, але водночас імпульсивними.

Бультер'єр / Фото "Вікіпедія"

Через сильні щелепи та витривалість становлять потенційну загрозу у конфліктних ситуаціях.

Акбаш

Рідкісна охоронна порода, яка відзначається незалежністю і недовірою до чужих. Вона здатна самостійно приймати рішення щодо захисту території. У разі загрози може діяти рішуче і без попередження.

Акбаш / Фото "Канва"

Канарський дог

Масивний собака з вираженими охоронними якостями. Має спокійний характер, але швидко реагує на небезпеку. Через фізичну силу та інстинкти може бути небезпечним без належного контролю.

Канарський дог / Фото "Канва"

Аргентинський дог

Мисливська порода, яка відома своєю витривалістю і силою. Вона має добре розвинений інстинкт переслідування здобичі. Без правильної соціалізації може проявляти агресію.

Аргентинський дог / Фото "Вікіпедія"

Доберман

Енергійний і швидкий собака з високим інтелектом, він добре піддається дресируванню, але має сильний охоронний інстинкт. У разі загрози може діяти миттєво і дуже рішуче.

Доберман / Фото "Канва"

Окрім цього, правила можуть поширюватися і на інших собак, особливо якщо їхня вага перевищує 10 – 15 кілограмів або вони демонструють агресивну поведінку.

Які штрафи загрожують власникам за вигул без намордника?

Згідно зі статтею 154 вигул собак без намордника у громадських місцях є порушенням правил утримання тварин. Особливо це стосується потенційно небезпечних порід та великих собак. За такі дії передбачено адміністративну відповідальність.

Власникам може загрожувати штраф у розмірі від 170 до 340 гривень. Якщо ж порушення призвело до шкоди здоров’ю або майну інших людей, сума штрафу може зрости, а також можливе притягнення до більш серйозної відповідальності.