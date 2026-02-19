Вони не можуть попросити, але можуть відчути: в Україні створили додаток для порятунку тварин

В Україні запрацював мобільний застосунок притулку "Домівка врятованих тварин", який дозволяє допомагати звірям просто зі смартфона. Сервіс дає змогу стати онлайн-опікуном, підтримувати підопічних фінансово та стежити за їхньою історією.

Застосунок уже доступний користувачам і покликаний об’єднати людей, яким небайдужа доля врятованих тварин. Про це розповідають представники притулку.

Дивіться також Як зробити будиночок для безпритульних тварин: повторити зможе кожен

Що відомо про застосунок?

Мобільний сервіс створив львівський притулок Домівка врятованих тварин. Це перший в Україні застосунок, який дозволяє допомагати підопічним притулку з будь-якої точки світу.

Розробники зазначають, що головна мета – дати можливість кожному долучитися до порятунку тварин, навіть якщо людина перебуває далеко. Через застосунок користувачі можуть напряму впливати на життя конкретної тварини.

У самому притулку живе понад 1500 тварин – від домашніх до диких та екзотичних, і кожна з них потребує догляду, лікування та турботи.

Як працює додаток?

Застосунок створений для людей, які хочуть допомагати тваринам системно. Його функції дозволяють:

обрати тварину та стати її онлайн-опікуном;

фінансово підтримувати – забезпечувати їжею, ліками та доглядом;

отримувати новини й оновлення про підопічних;

стежити, як допомога змінює життя тварини;

брати участь у житті притулку навіть на відстані.

У притулку наголошують: це не лише про гроші, а про емоційний зв’язок між людьми та врятованими тваринами.

Щодня притулки рятують тварин після травм, жорстокого поводження чи війни. У "Домівці" їх лікують, годують, стерилізують і шукають нові родини. Завдяки застосунку більше людей можуть долучитися до допомоги – навіть на відстані.

У притулку переконані: кожна гривня, кожен донат і кожна добра дія – це шанс подарувати тварині нове життя.

Раніше керівник "Домівки врятованих тварин" Орест Залипський розповідав, що ще у квітні 2025 року заклад перебував на межі виживання. Вони навіть відмовлялися від допомоги деяким тваринам через брак коштів.

Тоді у притулку перебувало сотні тварин.

У нас в притулку постійно є 1500 тварин. Цифра кожного дня коливається. Бо когось з домашніх тварин прилаштовують, з диких хтось повертається у своє природне середовище. Тому постійна цифра – це близько 1500 тварин, які під нашою опікою,

– розповідав Залипський.

Раніше ми також розповідали, як ще можна допомогти притулкам для тварин, окрім грошей.