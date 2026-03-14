Від французького бульдога до гігантської черепахи: яких тварин мають актори номіновані на Оскар
- Леонардо Ді Капріо має африканську шпорову черепаху та французького бульдога, демонструючи свою любов до тварин.
- Тімоті Шаламе нещодавно став власником енергійного пітбуль-міксу, а Емма Стоун дбає про врятованого з притулку пса Рена.
15 березня у Лос-Анджелесі відбудеться 98-ма церемонія премії Оскар, де визначать найкращих акторів і фільми року. Серед номінантів за найкращу роль – світові зірки, чиє життя поза камерами часто не менш цікаве, ніж на екрані.
Чимало з них мають домашніх улюбленців – від собак до екзотичних тварин. Редакція 24 Каналу зібрала усі цікаві факти про тварин номінантів Оскару-2026.
Яких тварин мають голлівудські зірки?
Леонардо Ді Капріо та його гігантська черепаха
Актор Леонардо Ді Капріо цього року номінований на Оскар за роль у фільмі One Battle After Another. Та окрім кар’єри, він відомий і своєю великою любов’ю до тварин.
Одним із найцікавіших домашніх улюбленців актора стала африканська шпорова черепаха. Ді Капріо придбав її у 2010 році на виставці екзотичних тварин у Каліфорнії. Тоді актор спеціально попросив найбільшу черепаху, яку могли запропонувати продавці.
Цей вид черепах походить із регіонів Сахари в Африці. Вона є третьою за розміром черепахою у світі та може жити до 70 – 100 років. Дорослі особини виростають до 80 – 100 кілограмів, а іноді навіть більше.
За словами експертів, ці черепахи потребують великого простору та спеціального догляду. Вони також можуть бути дуже прив’язаними до своїх власників.
Африканська шпорова черепаха / Фото Реймонд Бойд, Getty Images
Цікаво, що актор також має собак. Найвідоміший із них – французький бульдог на ім’я Джанго, який навіть супроводжував зірку під час подорожей приватними літаками.
Як пише "РБК-Україна", появою пса у своєму житті Ді Капріо завдячує своїй колишній коханій – Жизель. Вона подарувала актору цього чудового собаку, з яким зірка тепер проводить багато часу.
Французький бульдог голлівудського актора / Фото Pinterest
Любов Ді Капріо до тварин добре поєднується з його активною природоохоронною діяльністю. Актор багато років підтримує екологічні фонди та проєкти із захисту дикої природи.
Тімоті Шаламе і його новий пес
Тімоті Шаламе, номінований на Оскар-2026 за роль у фільмі Marty Supreme, нещодавно також став власником собаки.
Наприкінці 2025 року актор поділився фотографіями з маленьким цуценям у соцмережах. Фанати швидко звернули увагу на нового улюбленця зірки.
У мереж припускають, що собака може бути міксом пітбуль-тер’єра. Ця порода відома своєю енергійністю, відданістю та високим інтелектом. Пітбуль-мікси часто потребують активних прогулянок та тренувань. Вони дуже прив’язуються до своїх власників і можуть бути надзвичайно ласкавими.
Хоча актор поки що не розкрив ім’я собаки, шанувальники активно обговорюють нового чотирилапого друга зірки.
Багато фанатів зазначили, що такі фото показують Шаламе з іншого боку – не як голлівудську зірку, а як звичайну людину, яка просто любить свого домашнього улюбленця.
Емма Стоун та її врятований з притулку пес
Емма Стоун давно відома своєю любов’ю до тварин, і собака Рен займає особливе місце в її житті.
Він був врятований з притулку, і акторка разом із колишнім партнером вирішила дати йому другий шанс. Точна порода Рена невідома, але він дуже схожий на лабрадора.
Емма Стоун та Ендрю Гарфілд із їхньою собакою / Фото Pinterest
Собака часто супроводжує Емму на прогулянках по Лос-Анджелесу і навіть інколи з’являється на фотографіях папараці. Акторка дуже дбає про нього, приділяючи увагу його іграшкам, прогулянкам і комфортному відпочинку вдома. У багатьох інтерв’ю вона зізнавалася, що Рен допомагає їй розслабитися після напружених зйомок і є своєрідним терапевтом.
Емма часто викладає фотографії з ним у соцмережах, показуючи, як вони граються та відпочивають разом. Собака став для неї майже членом сім’ї та постійним супутником у повсякденному житті.
Емма Стоун та її улюбленець / Фото Pinterest
Що ще відомо про домашніх улюбленців відомих людей?
Королева Єлизавета II обожнювала коргі. Протягом шести десятиліть вона володіла понад 30 собаками цієї породи. Завдяки цьому коргі здобули світову популярність.
Український стример і блогер Міша Лебіга поділився історією про свого чотирилапого друга. Улюбленця породи чау-чау на ім’я Майкл він обрав майже випадково, але, за словами блогера, це був справжній знак долі.