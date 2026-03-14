Від французького бульдога до гігантської черепахи: яких тварин мають актори номіновані на Оскар

15 березня у Лос-Анджелесі відбудеться 98-ма церемонія премії Оскар, де визначать найкращих акторів і фільми року. Серед номінантів за найкращу роль – світові зірки, чиє життя поза камерами часто не менш цікаве, ніж на екрані.

Чимало з них мають домашніх улюбленців – від собак до екзотичних тварин. Редакція 24 Каналу зібрала усі цікаві факти про тварин номінантів Оскару-2026.

Яких тварин мають голлівудські зірки?

Леонардо Ді Капріо та його гігантська черепаха

Актор Леонардо Ді Капріо цього року номінований на Оскар за роль у фільмі One Battle After Another. Та окрім кар’єри, він відомий і своєю великою любов’ю до тварин.

Одним із найцікавіших домашніх улюбленців актора стала африканська шпорова черепаха. Ді Капріо придбав її у 2010 році на виставці екзотичних тварин у Каліфорнії. Тоді актор спеціально попросив найбільшу черепаху, яку могли запропонувати продавці.

Цей вид черепах походить із регіонів Сахари в Африці. Вона є третьою за розміром черепахою у світі та може жити до 70 – 100 років. Дорослі особини виростають до 80 – 100 кілограмів, а іноді навіть більше.

За словами експертів, ці черепахи потребують великого простору та спеціального догляду. Вони також можуть бути дуже прив’язаними до своїх власників.

Африканська шпорова черепаха / Фото Реймонд Бойд, Getty Images

Цікаво, що актор також має собак. Найвідоміший із них – французький бульдог на ім’я Джанго, який навіть супроводжував зірку під час подорожей приватними літаками.

Як пише "РБК-Україна", появою пса у своєму житті Ді Капріо завдячує своїй колишній коханій – Жизель. Вона подарувала актору цього чудового собаку, з яким зірка тепер проводить багато часу.

Французький бульдог голлівудського актора / Фото Pinterest

Любов Ді Капріо до тварин добре поєднується з його активною природоохоронною діяльністю. Актор багато років підтримує екологічні фонди та проєкти із захисту дикої природи.

Тімоті Шаламе і його новий пес

Тімоті Шаламе, номінований на Оскар-2026 за роль у фільмі Marty Supreme, нещодавно також став власником собаки.

Наприкінці 2025 року актор поділився фотографіями з маленьким цуценям у соцмережах. Фанати швидко звернули увагу на нового улюбленця зірки.

У мереж припускають, що собака може бути міксом пітбуль-тер’єра. Ця порода відома своєю енергійністю, відданістю та високим інтелектом. Пітбуль-мікси часто потребують активних прогулянок та тренувань. Вони дуже прив’язуються до своїх власників і можуть бути надзвичайно ласкавими.

Хоча актор поки що не розкрив ім’я собаки, шанувальники активно обговорюють нового чотирилапого друга зірки.

Багато фанатів зазначили, що такі фото показують Шаламе з іншого боку – не як голлівудську зірку, а як звичайну людину, яка просто любить свого домашнього улюбленця.

Емма Стоун та її врятований з притулку пес

Емма Стоун давно відома своєю любов’ю до тварин, і собака Рен займає особливе місце в її житті.

Він був врятований з притулку, і акторка разом із колишнім партнером вирішила дати йому другий шанс. Точна порода Рена невідома, але він дуже схожий на лабрадора.

Емма Стоун та Ендрю Гарфілд із їхньою собакою / Фото Pinterest

Собака часто супроводжує Емму на прогулянках по Лос-Анджелесу і навіть інколи з’являється на фотографіях папараці. Акторка дуже дбає про нього, приділяючи увагу його іграшкам, прогулянкам і комфортному відпочинку вдома. У багатьох інтерв’ю вона зізнавалася, що Рен допомагає їй розслабитися після напружених зйомок і є своєрідним терапевтом.

Емма часто викладає фотографії з ним у соцмережах, показуючи, як вони граються та відпочивають разом. Собака став для неї майже членом сім’ї та постійним супутником у повсякденному житті.



Емма Стоун та її улюбленець / Фото Pinterest

